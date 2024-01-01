Японская спецтехника прибыла в Одессу для ликвидации последствий вражеских атак

Спецтехника пришла по целевому назначению – для ликвидации последствий российских атак и для поддержания объектов энергоснабжения и инфраструктуры в надлежащем состоянии. Именно поэтому две машины поставят на баланс КП "Теплоснабжение города Одессы" и одну – КП "Городские дороги".

Экскаватор-погрузчик Komatsu WB97s в Украине уже давно известен и имеет признание как у строителей, так и у коммунальщиков, связистов, энергетиков. Это – универсал для любой работы и сезонной поры. Полноприводная машина 4х4 с одноразмерными колесами способна выполнять разного рода земляные, погрузочные работы, расчищать завалы и тому подобное.

Имея фронтальный 1,1-кубовый ковш, погрузчик способен поднимать до 3900 кг на высоту 3,2 м, срезать слой земли на глубине 7,5 см. Экскавационная кормовая навеска также имеет привлекательные характеристики – копание на глубине 5,5 м, а высота выброса земли, щебня или иного набранного материала достигает 2,87 м.

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Что касается моторной комплектации, то здесь стоит собственный четырехцилиндровый дизельный двигатель Komatsu SAA4D104E-1 объемом 4.5 литра. Он выдает на-гора 99,2 л.с. (74 кВт) при 2200 об/мин и 420 Нм крутящего момента при 1200 об/мин. Силовой агрегат взаимодействует с коробкой передач Full Power Shift автоматического переключения ступеней хода под нагрузкой (4 передние и 4 задние) и полноприводной трансмиссией с самоблокирующимися дифференциалами, на обоих мостах.

Полученная помощь является продолжением сотрудничества между правительствами двух стран, муниципалитетом Йокогамы и мэрией Одессы. В начале этого года одесские коммунальщики уже получили от японских партнеров 2 мощных бульдозера, в течение этого и следующего года планируется поставка еще 46 единиц разнообразной мощной техники для коммунальных предприятий жилищно-коммунального сектора.

Фото: мэрия Одессы