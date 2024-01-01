Японська спецтехніка прибула в Одесу для ліквідації наслідків ворожих атак

Спецтехніка прийшла за цільовим призначенням – для ліквідації наслідків російських атак та задля підтримки об’єктів енергопостачання й інфраструктури у належному стані. Саме тому дві машини поставлять на баланс КП "Теплопостачання міста Одеси" та одну – КП "Міські дороги".

Екскаватор-навантажувач Komatsu WB97s в Україні вже давно знаний і має визнання як у будівельників, так і у комунальників, зв'язківців, енергетиків. Це – універсал для будь-якої роботи та сезонної пори. Повнопривідна машина 4х4 з однорозмірними колесами спроможна виконувати різного роду земляні, навантажувальні роботи, розчищати завали тощо.

Маючи фронтальний 1,1-кубовий ківш, навантажувач здатен підіймати до 3900 кг на висоту 3,2 м, зрізати шар землі на глибині 7,5 см. Екскаваційна кормова навіска також має привабливі характеристики – копання на глибині 5,5 м, а висота викиду землі, щебеню чи іншого набраного матеріалу сягає 2,87 м.

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Щодо моторної комплектації, то тут стоїть власний чотирициліндровий дизельний двигун Komatsu SAA4D104E-1 об'ємом 4.5 літра. Він видає на-гора є 99,2 к.с. (74 кВт) при 2200 об/хв і 420 Нм крутного моменту при 1200 об/хв. Силовий агрегат взаємодіє з коробкою передач Full Power Shift автоматичного перемикання ступенів ходу під навантаженням (4 передні й 4 задні) і повнопривідною трансмісією з диференціалами, що самоблокуються на обох мостах.

Отримана допомога є продовженням співробітництва між урядами двох країн, муніципалітетом Йокогами та мерією Одеси. На початку цього року одеські комунальники вже отримали від японських партнерів 2 потужних бульдозери, протягом цього та наступного року планується постачання ще 46 одиниць різноманітної потужної техніки для комунальних підприємств житлово-комунального сектору.

Фото: мерія Одеси