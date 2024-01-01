Як японська техніка відновлює зрошувальну систему півдня України

В підприємствах водогосподарників японські екскаватори-навантажувачі Komatsu нинішнього літа не раз виручили в ліквідації наслідків аварій, мінімізуючи втрати та забезпечуючи надійне функціонування меліоративних систем. Про це сповістило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Скажімо, фахівці Ізмаїльського УВГ завдячуючи новим екскаваційним машинам, усунули великий порив трубопроводу на внутрішньогосподарській меліоративній мережі та облаштували колодязі на Ташбунарській зрошувальній системі.

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У Вільнянськрму МУВГ ліквідовано два пориви на напірному трубопроводі головної зрошувальної системи. Спеціалісти Вільнянського МУВГ швидко ліквідували два пориви на напірному трубопроводі Вільнянської зрошувальної системи, а працівниками Болградського МУВГ оперативно усунули порив на напірному трубопроводі.

Статистика показує, що для проведення аварійно-відновлювальних робіт на меліоративних мережах зрошувальних систем екскаваторам-навантажувачам Komatsu альтернативи не знайти. В цьому переконалися фахівці Кілійської експлуатаційної дільниці, які дуже швидко дісталися до аварійних ділянок і ліквідували чотири пориви на стальному трубопроводі насосної станції Татарбунарської зрошувальної системи.

При цьому машини Komatsu WB97S в руках українських меліораторів стають багатофункціональні. Це не тільки землекопи, але й бульдозери та крани. За їх допомогою та додаткового обладнання виконуються й інші роботи.

При потребі ківш екскавації можна за лічені хвилини замінити ямобуром і облаштовувати загороджувальні системи помпових станцій, встановлювати опори мережі освітлення, виконувати інші операції.

Вся техніка надійшла меліораторам в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Програма екстреного відновлення" - "Невідкладна підтримка аграрного сектору". Ця програма фінансується урядом Японії за підтримки японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). За такими траншами вже отримано 29 одиниць техніки Кomatsu.

Фото: darg.gov.ua