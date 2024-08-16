Как забронировать за собой номерной знак: инструкция

Представим ситуацию: увидели "красивую" комбинацию, но авто планируете купить в будущем? Или продаете автомобиль, а номерной знак хотите оставить за собой? В такой ситуации пригодится услуга – ответственное хранение номерных знаков., В главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий как ею воспользоваться.

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Ответственное хранение номерных знаков актуально для тех лиц, которые в будущем планируют закрепить любимый номер за другим транспортным средством. Эта услуга доступна в любом удобном сервисном центре МВД. Например, во время перерегистрации транспортного средства, необходимо сообщить администратору, что хотите сохранить номерной знак государственной регистрации для следующего авто. Стоимость за одни сутки хранения составляет 10,8 грн. Срок хранения определяет сам клиент, который заказывает услугу.

Напоминаем, что автовладельцам также доступна возможность продлить срок хранения номерных знаков. Это возможно сделать как в сервисном центре МВД, так и онлайн в Кабинете водителя. Услуга удобна в пользовании и позволяет сэкономить время. Чтобы продлить хранение номерных знаков онлайн, необходимо авторизоваться, выбрать эту услугу среди других и указать срок, на который продолжается хранение. Система самостоятельно сформирует платежный документ. После этого осуществляется оплата за хранение.

Иногда происходят случаи, когда граждане забывают оплатить продление хранения. Главный сервисный центр МВД напоминает, что номерные знаки, за которые не внесена оплата за платное хранение, подлежат уничтожению в установленном порядке, что регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №795.

Обращаем внимание: номерной знак государственной регистрации с платной комбинацией невозможно закрепить за электрокаром. Однако предоставляется право передать близким родственникам: жене, мужу, детям и родителям.