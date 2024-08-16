Як забронювати за собою номерний знак: інструкція

Уявимо ситуацію: побачили «гарну» комбінацію, але авто плануєте купити в майбутньому? Або продаєте автомобіль, а номерний знак хочете залишити за собою? У такій нагоді стане послуга – відповідальне зберігання номерних знаків., У головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій як нею скористатись.

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Відповідальне зберігання номерних знаків актуальне для тих осіб, які в майбутньому планують закріпити улюблений номер за іншим транспортним засобом. Ця послуга доступна в будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Наприклад, під час перереєстрації транспортного засобу, необхідно повідомити адміністратора, що хочете зберегти номерний знак державної реєстрації для наступного авто. Вартість за одну добу зберігання становить 10,8 грн. Термін зберігання визначає сам клієнт, який замовляє послугу.

Нагадуємо, що автовласникам також доступна можливість продовжити термін зберігання номерних знаків. Це можливо зробити як у сервісному центрі МВС, так і онлайн у Кабінеті водія. Послуга зручна в користуванні та дозволяє зекономити час. Аби продовжити зберігання номерних знаків онлайн, необхідно авторизуватись, обрати цю послугу серед інших та вказати термін, на який продовжується зберігання. Система самостійно сформує платіжний документ. Після цього здійснюється оплата за зберігання.

Іноді стаються випадки, коли громадяни забувають оплатити продовження зберігання. Головний сервісний центр МВС нагадує, що номерні знаки, за які не внесена оплата за платне зберігання, підлягають знищенню в установленому порядку, що регулюється постановою Кабінету Міністрів України №795.

Звертаємо увагу: номерний знак державної реєстрації з платною комбінацією неможливо закріпити за електрокаром. Проте надається право передати близьким родичам: дружині, чоловіку, дітям та батькам.