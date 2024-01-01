Как заказать красивые номерные знаки для мотоциклов и мопедов

С приходом весны на дорогах начинает появляться все больше двухколесного транспорта. Чтобы управлять мотоциклом или мопедом на украинских дорогах общего пользования, необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории, а само транспортное средство – номерной знак. Поэтому сторонников мототранспорта государство обязывает осуществление регистрационных действий.

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Перед обращением в сервисный центр МВД можно просмотреть и забронировать красивый номер для мототранспорта онлайн в Кабинете водителя. Стоимость любой имеющейся платной буквенно-цифровой комбинации номерных знаков для мотоциклов, мопедов и прицепов составляет 2 тыс. грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1202 от 14 ноября 2023 года. То есть, стоимость популярных комбинаций, таких как, к примеру, 7777, 2255, 4444 установлена на уровне две тысячи гривен. Цена указана без учета НДС.

Забронировать номерной знак в Кабинете водителя возможно сроком до 10 дней. В течение этого времени владелец должен обратиться в сервисный центр МВД и закрепить номер за своим транспортом. В противном случае номерной знак автоматически вернется в список свободных. Для возврата средств за выбранную комбинацию номерного знака необходимо обратиться в бухгалтерию регионального сервисного центра МВД той области, где заказана услуга с платежным документом.

Сколько стоит бронирование номерных знаков?

Ориентировочная стоимость онлайн-услуги:

360 грн за выбор желаемой комбинации цифр или 2 000 грн за определенную платную комбинацию цифр (для мотоциклов, мопедов и прицепов);

возможную комиссию платежной системы или банка.

После этого отдельно оплачиваются следующие платежи:

по 10,8 грн за каждые сутки бронирования номерного знака (максимум – 10 дней);

153 грн за номерной знак (металлическая спецпродукция);

350 грн за админуслугу регистрации/перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД;

540 грн за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;

комиссии платежной системы или банка.

Подробная информация о предоставлении услуги перерегистрации транспортных средств размещена на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

Напоминаем, что услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.