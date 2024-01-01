Як замовити красиві номерні знаки для мотоциклів і мопедів

З приходом весни на дорогах починає з’являтись усе більше двоколісного транспорту. Аби керувати мотоциклом чи мопедом на українських дорогах загального користування, необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії, а сам транспортний засіб – номерний знак. Тому прихильників мототранспорту держава зобов’язує здійснення реєстраційних дій.

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Перед зверненням до сервісного центру МВС можна переглянути та забронювати красивий номер для мототранспорту онлайн у Кабінеті водія. Вартість будь-якої наявної платної буквено-цифрової комбінації номерних знаків для мотоциклів, мопедів та причепів становить 2 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1202 від 14 листопада 2023 року. Тобто, вартість популярних комбінацій, таких як, приміром, 7777, 2255, 4444 встановлено на рівні дві тисячі гривень. Ціна зазначена без урахування ПДВ.

Забронювати номерний знак у Кабінеті водія можливо терміном до 10 днів. Упродовж цього часу власник має звернутись до сервісного центру МВС та закріпити номер за своїм транспортом. У протилежному випадку номерний знак автоматично повернеться до списку вільних. Для повернення коштів за обрану комбінацію номерного знаку необхідно звернутись до бухгалтерії регіонального сервісного центру МВС тієї області, де замовлено послугу з платіжним документом.

Скільки коштує бронювання номерних знаків?

Орієнтовна вартість онлайн-послуги:

360 грн за вибір бажаної комбінації цифр або 2 000 грн за визначену платну комбінацію цифр (для мотоциклів, мопедів та причепів);

можливу комісію платіжної системи чи банку.

Після цього окремо сплачуються такі платежі:

по 10,8 грн за кожну добу бронювання номерного знаку (максимум – 10 днів);

153 грн за номерний знак (металева спецпродукція);

350 грн за адмінпослугу реєстрації/перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС;

540 грн за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

комісії платіжної системи чи банку.

Детальніша інформація щодо надання послуги перереєстрації транспортних засобів розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Нагадуємо, що послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.