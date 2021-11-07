Зимнее хранение мотоцикла – актуальный вопрос почти для всех владельцев двухколесного транспорта с традиционными двигателями. Так как же обезопасить себя от неприятных сюрпризов при открытии сезона весной?

Существует несколько подходов к решению проблемы зимнего хранения мотоцикла. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому каким из них пользоваться – каждый мотовладелец решает самостоятельно.

Читайте также: Тест-драйв мотоцикла BMW G 310 GS: подорожник

Избавиться от проблемы

Многие из мотовладельцев часто меняют мотоциклы. Самой распространенной причиной является повышение "кубатуры" или смена класса, например с обычного "дорожника" на "туристический" или "чопер". Часто планы по замене совпадают с сезонностью, поэтому много кто продает мотоцикл в конце сезона, а в начале следующего покупает другой. Таким образом удается избежать проблемы зимнего хранения.

Недостатком этой схемы являются сезонные колебания цен. Обычно мотоциклы осенью дешевле, чем весной. Однако, если речь идет о бюджетном или среднем сегменте, то здесь колебания цен не очень незначительные.

Профильный сервис

Некоторые мотовладельцы предпочитают не заморачиваться сезонным хранением самостоятельно и покупают решение этой проблемы в специализированных компаниях. Многие официальные дилеры мототехники или профильные СТО предлагают услуги по хранению техники в межсезонье.

Читайте также: Тест-драйв мотоцикла BMW G 310 R: создан для города

Профильные компании профессионально готовят технику к сохранности и несут полную ответственность за ее состояние. Конечно, это стоит денег, однако снимает с владельца все хлопоты. Цена зависит от класса байка, аппетитов компании, региона страны и других факторов. В любом случае, перед тем, как консервировать мотоцикл самостоятельно, не лишним будет узнать стоимость хранения техники у профильных компаний. Возможно, она окажется вполне приемлемой.

Самостоятельное хранение

Для самостоятельного хранения нужен сухой гараж или место на паркинге. Стоит помнить, что самый большой враг техники – влага. Если в гараже есть яма или плохо сделана вентиляция, скорее всего он будет влажным и хранить в нем мотоцикл – не лучшая идея.

Еще один враг мотоцикла – мыши и крысы. Они могут повредить провода, кожу и резину. Поэтому важно, чтобы в гараже или паркинге, где будет храниться байк, не было ничего, что привлекает грызунов.

Если сухое надежное место найдено, перед постановкой мотоцикла на длительное хранение нужно выполнить следующие операции:

Перед консервацией мотоцикл нужно хорошо вымыть и высушить.

Снять клемму с аккумулятора или вообще снять аккумулятор и забрать его домой. Это нужно, чтобы не допустить разрядки аккумулятора. Стоит отметить, что аккумулятор в любом случае разряжается со временем, поэтому раз в несколько месяцев его скорее всего придется заряжать. Полный разряд может привезти к выходу из строя аккумулятора.

Заправить полный бак горючего. Это актуально для мотоциклов с металлическим баком. Если бак будет пустым или полупустым, он может заржаветь изнутри, что впоследствии приведет к засорению топливной системы. Альтернативный подход – слить горючее, снять бак и покрыть внутреннюю часть моторной смазкой.

Залить все резиновые и металлические части силиконовым спреем. Некоторые специалисты рекомендуют покрывать металлические части жидкой смазкой типа WD40 – это вполне дельный совет. Главное – обеспечить защиту деталей от коррозии.

Особое внимание стоит уделить приводной цепи – ее нужно вымыть и смазать специальной смазкой, чтобы уберечь от коррозии.

Для сохранения подвески и резины мотоцикл желательно вывесить, чтобы колеса не опирались на землю. Если мотоцикл оборудован центральной подножкой – можно оставить на ней, но перед этим желательно снять пружину, которая удерживает подножку, чтобы за зиму она не растянулась. Если центральной подножки нет, можно поставить мотоцикл на подкат или "на кирпичи" под раму. Некоторые даже подвешивают мотоцикл. Главное – обеспечить разгруженное состояние подвески и колес.

Иногда можно встретить совет о накрытии мотоцикла чехлом. Это не очень хорошая идея, так как мотоциклетные чехлы обычно выполнены из материала, который не пропускает влагу и не продувается. Следовательно, чехол будет способствовать удерживанию влаги изнутри, что может спровоцировать коррозионные процессы. То же самое касается советов о закупоривании выхлопной трубы.

Также некоторые специалисты рекомендуют перед консервацией мотоцикла заменить масло в двигателе. Делать такую операцию есть смысл, если плановая замена масла уже на подходе. В противном случае – не обязательно.