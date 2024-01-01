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Как заменить неудачное фото в водительском удостоверении

Для того чтобы заменить неудачное фото в водительском удостоверении, нужно обменять документ. Рассказываем, как это сделать.
Как поменять фото в "правах" - Auto24

Как поменять фото в "правах"

Евгений Гудущан
logo13 февраля, 14:30
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Для обмена “прав” необходимо лично обратиться в любой сервисный центр МВД. Администратор сделает новое фото на водительское удостоверение при предоставлении услуги.

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При обмене водительского удостоверения онлайн, фото в водительском удостоверении будет отображаться с предыдущего водительского документа.

Для обмена водительского необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • имеющееся водительское удостоверение;
  • действующую медицинскую справку (в случае обмена удостоверения в связи с изменением состояния здоровья)


Например: при получении водительского вы носили очки и предоставляли медицинскую справку с отметкой об обязательном их ношении при управлении авто, но через некоторое время сделали коррекцию зрения. Если вы хотите обновить водительское удостоверение, в сервисном центре МВД необходимо предъявить действующую медицинскую справку, подтверждающую отсутствие обязательного ношения очков во время вождения автомобиля.

#Советы #Водительское удостоверение #Полиция #Автомобилисту