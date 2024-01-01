Как заменить неудачное фото в водительском удостоверении

Как поменять фото в "правах"
Для обмена “прав” необходимо лично обратиться в любой сервисный центр МВД. Администратор сделает новое фото на водительское удостоверение при предоставлении услуги.
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При обмене водительского удостоверения онлайн, фото в водительском удостоверении будет отображаться с предыдущего водительского документа.
Для обмена водительского необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- имеющееся водительское удостоверение;
- действующую медицинскую справку (в случае обмена удостоверения в связи с изменением состояния здоровья)
Например: при получении водительского вы носили очки и предоставляли медицинскую справку с отметкой об обязательном их ношении при управлении авто, но через некоторое время сделали коррекцию зрения. Если вы хотите обновить водительское удостоверение, в сервисном центре МВД необходимо предъявить действующую медицинскую справку, подтверждающую отсутствие обязательного ношения очков во время вождения автомобиля.