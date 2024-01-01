Як замінити невдале фото у посвідченні водія

Для обміну “прав” необхідно особисто звернутись в будь-який сервісний центр МВС. Адміністратор зробить нове фото на посвідчення водія при наданні послуги.

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При обміні посвідчення водія онлайн, фото в посвідченні водія відображатиметься з попереднього водійського документа.



Для обміну водійського необхідно надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

чинну медичну довідку (у разі обміну посвідчення у звʼязку зі зміною стану здоровʼя)



Наприклад: при отриманні водійського ви носили окуляри й надавали медичну довідку з позначкою щодо обов’язкового їх носіння під час керування авто, але через певний час зробили корекцію зору. Якщо ви бажаєте оновити посвідчення водія, у сервісному центрі МВС необхідно пред’явити чинну медичну довідку, що підтверджує відсутність обов’язкового носіння окулярів під час водіння автомобіля.