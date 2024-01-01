Укр
Ру

Як замінити невдале фото у посвідченні водія

Для того, щоб замінити невдале фото у посвідченні водія, потрібно обміняти документ. Розповідаємо, як це зробити.
Як поміняти фото в "правах" - Auto24

Як поміняти фото в "правах"

Євген Гудущан
logo13 лютого, 14:30
logo0
logo0 хв

Для обміну “прав” необхідно особисто звернутись в будь-який сервісний центр МВС. Адміністратор зробить нове фото на посвідчення водія при наданні послуги.

Читайте також: Як обміняти посвідчення водія на пластикове

При обміні посвідчення водія онлайн, фото в посвідченні водія відображатиметься з попереднього водійського документа.

Для обміну водійського необхідно надати такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • наявне посвідчення водія;
  • чинну медичну довідку (у разі обміну посвідчення у звʼязку зі зміною стану здоровʼя)


Наприклад: при отриманні водійського ви носили окуляри й надавали медичну довідку з позначкою щодо обов’язкового їх носіння під час керування авто, але через певний час зробили корекцію зору. Якщо ви бажаєте оновити посвідчення водія, у сервісному центрі МВС необхідно пред’явити чинну медичну довідку, що підтверджує відсутність обов’язкового носіння окулярів під час водіння автомобіля.

#Водійське посвідчення #Поради #Автомобілісту #Поліція