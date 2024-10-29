Как заменить водительские документы после смены фамилии

Вернуть давнюю семейную фамилию или взять фамилию мужа, изменить имя или даже отчество – в Украине достаточно легко изменить персональные данные. Однако после таких трансформаций важно обменять не только паспорт, но и водительские документы.

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Водительское удостоверение с новыми данными можно получить как в сервисном центре МВД, так и заказать онлайн через Кабинет водителя или Дію. А вот свидетельство о регистрации транспортного средства можно обменять только в сервисном центре МВД. Сделать рекомендовано не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность.

Для обмена регистрационного документа на машину сначала нужно взять талон на "перерегистрацию транспортного средства" через онлайн-функционал Е-запись или в терминале, что размещен в помещении сервисного центра МВД.

С собой нужно взять следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение персональных данных;

свидетельство о регистрации транспортного средства, подлежащего обмену;

доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).

Ориентировочная стоимость услуги перерегистрации – 350 грн, а бланка свидетельства – 486 грн. Свидетельство о регистрации транспортного средства с новыми персональными данными владелец получит в день обращения в сервисный центр МВД.

Обращаем внимание, что во время перерегистрации авто, владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке. Оно будет действительно исключительно на территории Украины.