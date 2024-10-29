Як замінити водійські документи після зміни прізвища

Повернути давнє родинне прізвище чи взяти прізвище чоловіка, змінити ім’я чи навіть по батькові – в Україні досить просто можливість змінити персональні дані. Однак після таких трансформацій важливо обміняти не лише паспорт, а й водійські документи.

Читайте також: Як замінити посвідчення водія, видане 40-50 років тому

Посвідчення водія з новими даними можна отримати як у сервісному центрі МВС, так і замовити онлайн через Кабінет водія або Дію. А ось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна обміняти лише у сервісному центрі МВС. Зробити рекомендовано не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що посвідчує особу.

Для обміну реєстраційного документа на машину спочатку потрібно взяти талон на «перереєстрацію транспортного засобу» через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі, що розміщений у приміщенні сервісного центру МВС.

З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що підлягає обміну;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Орієнтовна вартість послуги перереєстрації – 350 грн, а бланку свідоцтва – 486 грн. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з новими персональними даними власник отримає у день звернення до сервісного центру МВС.

Звертаємо увагу, що під час перереєстрації авто власник може замовити електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку. Воно буде дійсне виключно на території України.