Как зарегистрировать авто по доверенности

В Украине процедура государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств регламентирована постановлением Кабмина №1388 от 7 сентября 1998 года. Одним из ключевых условий получения услуг в сервисных центрах МВД является подтверждение полномочий лица, представляющего владельца транспортного средства. Для физических и юридических лиц законодательство устанавливает различные подходы к оформлению таких документов.

Доверенность для физических лиц

Физические лица могут делегировать право на проведение регистрационных действий только по нотариально удостоверенной доверенности. Документ удостоверяет право представителя действовать от имени владельца во всех вопросах, связанных с транспортным средством.

Доверенность используется для выполнения таких действий:

регистрация или перерегистрация автомобиля;

снятие транспортного средства с учета;

получение других административных услуг в сервисных центрах МВД.

Нотариальная форма является обязательной, поскольку подтверждает достоверность волеизъявления владельца при оформлении транспортного средства.

Доверенность для юридических лиц

Юридические лица подтверждают полномочия своего представителя двумя типами документов:

организационно-распорядительным документом;

доверенностью, выданной предприятием.

Организационно-распорядительные документы не имеют утвержденного законом исчерпывающего списка, однако на практике к ним относятся:

приказ о назначении руководителя или ответственного лица;

решение учредителей;

выписка из ЕГРПОУ;

доверенность от юридического лица;

при необходимости – копия устава или другого учредительного документа.

Эти документы удостоверяют правосубъектность юридического лица и подтверждают, что представитель имеет законные основания осуществлять регистрационные действия.

Дополнительные документы при регистрации

Представитель, независимо от типа доверенности, должен иметь при себе пакет документов, подтверждающий:

правомерность приобретения транспортного средства;

факт его ввоза или таможенного оформления;

соответствие конструкции требованиям безопасности;

основания для внесения изменений в технические документы (если необходимо).

Правильно подготовленный пакет документов позволяет избежать отказа в предоставлении услуги и существенно сокращает время оформления.

Рекомендации ГСЦ МВД

Главный сервисный центр МВД советует владельцам и представителям: