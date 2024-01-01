Когда нужно оформлять доверенность на автомобиль

Чтобы управлять автомобилем, зарегистрированным на другое лицо, доверенность уже давно не нужна. Но в формальных вопросах собственности нотариальные доверенности все еще используются. Как правило, для переоформления на другого владельца или перепродажи транспортного средства.

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Какие есть ограничения у доверенности

Любая доверенность – односторонняя, то есть решение принимает доверитель или владелец транспортного средства. Лицо, на которое выписали документ, называется поверенным. Оно может принять доверенность или отказаться от него, но не имеет права влиять на решение владельца или самостоятельно расширять свои права.

Если разрешение выписано, допустим, на продажу транспортного средства, то по закону автомобиль нельзя пересдавать в аренду или, например, самостоятельно ремонтировать.

Законодательная база

В ст. 244 Гражданского Кодекса Украины уточняется, что данный документ имеет полномочия перед третьими лицами. Это означает, что доверительное распоряжение не дает прав собственности другому лицу. С точки зрения украинских законов владельцем автомобиля является тот, кто получил его в собственность через:

договор купли-продажи;

дарственную;

наследство.

В этот перечень генеральная доверенность на автомобиль не входит, поэтому она не является основанием передачи права собственности. Таким образом, покупка транспортного средства "по доверенности" не дает формального права собственности. Его владельцем, по-прежнему, остается первый продавец.

Когда нужна доверенность?

Управлять автомобилем можно и без оформления письменного распоряжения. А вот для продажи машины через посредника ему потребуется доверенность на машину. Документ может понадобиться также при предоставлении своей машины в аренду частным предпринимателям и любым юридическим лицам.

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Срок действия доверенности

Срок действия доверительного распоряжения определяется лицом, подписавшим этот документ. Он может составлять год или три года. Но может быть составлен и на более долгий срок. Доверенность может быть и бессрочной. Окончание действия доверительного распоряжения может быть вызвано:

решением собственника;

при добровольном решении поверенного отказаться от распоряжения чужим имуществом;

смертью доверителя или лица, на которое оформлен документ;

наступлением даты, оговоренной в документе;

прекращением деятельности юридического лица, как одной из сторон, подписавших документ;

решением суда.

Также действие выданного разрешения прекращается, если имущество, на которое оно выдано, теряет свой статус. Если машину продали или отдали в аренду, то поверенный теряет право пользоваться таким автомобилем.

Как оформить доверенность?

Можно оформить генеральную доверенность и самостоятельно, но ее обязательно нужно заверить у нотариуса. Правильно заполненный документ проверяется нотариусом и регистрируется во всеукраинском реестре доверенностей. Такая регистрация позволяет:

признавать доверительный документ действительным и правомочным;

не бояться обвинений в незаконном использовании или угоне автомобиля;

оформлять обязательные и добровольные виды страхования.

Закон не ограничивает число лиц, которые можно вписать в доверительный документ. Лица, которые берут права на авто на основании доверенности, называются поверенными. Главное, чтобы все они были:

совершеннолетними;

дееспособными;

понимали свои права и обязанности, вытекающие из подписанного документа.

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Продажа по доверенности

Генеральная доверенность на авто с правом продажи составляется самим владельцем и дает право поручителю продавать данный автомобиль третьим лицам. Поверенный в данной ситуации будет рассматриваться, как лицо, которому поручили продать авто.

Можно выдать разрешение с ограниченным перечнем действий. Например, у владельца нет времени самостоятельно продавать машину, и он поручает это сделать посреднику. В таком случае в разрешительном документе следует прописать сроки и конкретную сумму, которую посредник должен вернуть владельцу.

Нужно ли присутствие поверенного при оформлении доверенности?

Доверенность оформляется на бумажном или электронном носителе, оба они являются правомочными и действительными разрешениями на использование движимого имущества.

Доверенность должна быть составлена и зарегистрирована владельцем машины, написание документа через посредника не допускается. А вот личное присутствие поверенного не требуется – владелец может сам оформить разрешение и передать его любым удобным способом. Поручитель может получить доверенность на авто по простой или электронной почте, через курьерскую доставку и другими способами.

Сколько стоит генеральная доверенность?

Цена генеральной доверенности зависит от расценок нотариуса. Как правило, она зависит от срока действия – чем длиннее срок, тем выше цена. Доверенность на авто может выдать как частный, так и государственный нотариус.

С частными, как правило, все проходит просто и комфортно. А вот попасть к государственному бывает не просто. В большинстве частных нотариусов цена доверенности колеблется от 20 до 50 долларов.

Риски приобретения машины по доверенности

Если что-то произойдет с юридическим владельцем, который дал доверенность, она будет считаться недействительной. Также есть другие причины, при которых у поверенного, считающего, что он приобрел автомобиль по доверенности, могут возникнуть проблемы. А с юридическим владельцем авто может произойти следующее:

Развод и раздел имущества

Залог и требования по нему

Арест имущества

Признание владельца недееспособным

Смерть или пропажа без вести

Это неполный перечень обстоятельств, при которых доверенность может быть аннулирована, или поверенный может потерять автомобиль.

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Выводы

Доверенность остается распространенным правовым механизмом для решения ряда формальных вопросов. Но пользоваться ею нужно очень осторожно и только с людьми, к которым есть доверие. Существует огромное количество мошеннических схем, которые активно используются аферистами. Поэтому как к выдаче доверенности, так и к ее получению нужно относиться осмотрительно.