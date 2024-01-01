Коли потрібно оформляти довіреність на авто

Щоб керувати автомобілем, зареєстрованим на іншу особу, довіреність вже давно не потрібна. Але у формальних питаннях власності нотаріальні довіреності все ще використовуються. Як правило, для переоформлення на іншого власника або перепродажу авто.

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Які є обмеження у довіреності

Будь-яке доручення – одностороннє, тобто рішення приймає довіритель або власник транспортного засобу. Особа, на яку виписали документ, називається повіреною. Вона може прийняти доручення або відмовитися від нього, але не має права впливати на рішення власника чи самостійно розширювати свої права.

Якщо дозвіл виписано, припустимо, на продаж транспортного засобу, то за законом автомобіль не можна перездавати в оренду або, наприклад, самостійно ремонтувати.

Законодавча база

У ст. 244 Цивільного Кодексу України уточнюється, що даний документ має повноваження перед третіми особами. Це означає, що довірче розпорядження не дає прав власності іншій особі. З погляду українських законів власником автомобіля є той, хто отримав його у власність через:

договір купівлі-продажу;

дарчу;

спадок.

До цього переліку генеральна довіреність на автомобіль не входить, тому вона не є підставою передачі права власності. Таким чином, покупка транспортного засобу «за дорученням» не дає формального права власності. Його власником, як і раніше, залишається перший продавець.

Коли потрібна довіреність?

Керувати автомобілем можна і без оформлення письмового розпорядження. А ось для продажу машини через посередника йому буде потрібно довіреність на машину. Документ може знадобитись також при наданні своєї машини в оренду приватним підприємцям і будь-яким юридичним особам.

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Термін дії довіреності

Термін дії довірчого розпорядження визначається особою, яка підписала цей документ. Він може становити рік або три роки. Але може бути складений і на довший термін. Довіреність може бути і безстроковою. Закінчення дії довірчого розпорядження може бути викликано:

рішенням власника;

при добровільному рішенні повіреного відмовитися від розпорядження чужим майном;

смертю довірителя або особи, на яку оформлено документ;

настанням дати, обумовленої в документі;

припиненням діяльності юридичної особи, як однієї зі сторін, що підписали документ;

рішенням суду.

Також дія виданого дозволу припиняється, якщо майно, на яке вона видана, втрачає свій статус. Якщо машину продали або віддали в оренду, то повірений втрачає право користуватися таким автомобілем.

Як оформити довіреність?

Можна оформити генеральну довіреність і самостійно, але її обов’язково потрібно завірити у нотаріуса. Правильно заповнений документ перевіряється нотаріусом і реєструється у всеукраїнському реєстрі довіреностей. Така реєстрація дозволяє:

визнавати довірчий документ дійсним і правочинним;

не боятися звинувачень у незаконному використанні або викраденні автомобіля;

оформляти обов’язкові і добровільні види страхування.

Закон не обмежує число осіб, які можна вписати в довірчий документ. Особи, які беруть права на авто на підставі довіреності, називаються повіреними. Головне, щоб всі вони були:

повнолітніми;

дієздатними;

розуміли свої права та обов’язки, що випливають з підписаного документа.

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Продаж за довіреністю

Генеральна довіреність на авто з правом продажу складається самим власником і дає право поручителю продавати даний автомобіль третім особам. Повірений в даній ситуації буде розглядатися, як особа, якій доручили продати авто.

Можна видати дозвіл з обмеженим переліком дій. Наприклад, у власника немає часу самостійно продавати машину, і він доручає це зробити посереднику. В такому випадку в дозвільному документі слід прописати терміни та конкретну суму, яку посередник має повернути власнику.

Чи потрібна присутність повіреного при оформленні довіреності?

Довіреність оформляється на паперовому або електронному носії, обидва вони є правочинними і дійсними дозволами на використання рухомого майна.

Довіреність повинна бути складена і зареєстрована власником машини, написання документа через посередника не допускається. А ось особиста присутність повіреного не потрібна – власник може сам оформити дозвіл і передати його будь-яким зручним способом. Поручитель може отримати довіреність на авто з простої або електронній пошті, через кур’єрську доставку та іншими способами.

Скільки коштує генеральна довіреність?

Ціна генеральної довіреності залежить від розцінок нотаріуса. Як правило, вона залежить від строку дії – чим довший термін, тим вища ціна. Довіреність на авто може видати як приватний, так і держаний нотаріус.

З приватними, як правило, все проходить просто та комфортно. А ось потрапити до державного буває не просто. У більшості приватних нотаріусів ціна довіреності коливається від 20 до 50 доларів.

Ризики придбання машини за дорученням

Якщо щось станеться з юридичним власником, який дав довіреність, вона вважатиметься недійсною. Також є інші причини, за яких у повіреного, який вважає, що придбав автомобіль по довіреності, можуть виникнути проблеми. А з юридичним власником авто може статись наступне:

Розлучення та розподіл майна

Застава та вимоги по ній

Арешт майна

Визнання власника недієздатним

Смерть або зникнення безвісти

Це неповний перелік обставин, за яких довіреність може бути анульована, або повірений може втратити автомобіль.

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Висновки

Довіреність залишається поширеним правовим механізмом для вирішення низки формальних питань. Але користуватись нею потрібно дуже обережно і лише з людьми, до яких є довіра. Існує величезна кількість шахрайських схем, які активно використовуються аферистами. Тож як до видачі довіреності, так і до її отримання потрібно відноситись обачливо.