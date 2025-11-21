Як зареєструвати авто за довіреністю

В Україні процедура державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів регламентована постановою Кабміну №1388 від 7 вересня 1998 року. Однією з ключових умов отримання послуг у сервісних центрах МВС є підтвердження повноважень особи, що представляє власника транспортного засобу. Для фізичних та юридичних осіб законодавство встановлює різні підходи до оформлення таких документів.

Довіреність для фізичних осіб

Фізичні особи можуть делегувати право на проведення реєстраційних дій лише за нотаріально посвідченою довіреністю. Документ засвідчує право представника діяти від імені власника у всіх питаннях, пов’язаних з транспортним засобом.

Довіреність використовується для виконання таких дій:

реєстрація або перереєстрація автомобіля;

зняття транспортного засобу з обліку;

отримання іниших адміністративних послуг у сервісних центрах МВС.

Нотаріальна форма є обов’язковою, оскільки підтверджує достовірність волевиявлення власника під час оформлення транспортного засобу.

Довіреність для юридичних осіб

Юридичні особи підтверджують повноваження свого представника двома типами документів:

організаційно-розпорядчим документом;

довіреністю, виданою підприємством.

Організаційно-розпорядчі документи не мають затвердженого законом вичерпного списку, однак на практиці до них належать:

наказ про призначення керівника або відповідальної особи;

рішення засновників;

виписка з ЄДРПОУ;

довіреність від юридичної особи;

за потреби – копія статуту або іншого установчого документа.

Ці документи засвідчують правосуб’єктність юридичної особи та підтверджують, що представник має законні підстави здійснювати реєстраційні дії.

Додаткові документи при реєстрації

Представник, незалежно від типу довіреності, повинен мати при собі пакет документів, що підтверджує:

правомірність набуття транспортного засобу;

факт його ввезення або митного оформлення;

відповідність конструкції вимогам безпеки;

підстави для внесення змін до технічних документів (якщо необхідно).

Правильно підготовлений пакет документів дозволяє уникнути відмови у наданні послуги та суттєво скорочує час оформлення.

Рекомендації ГСЦ МВС

Головний сервісний центр МВС радить власникам та представникам: