Как зарегистрировать крупнотоннажную технику в ТСЦ

Если получили крупнотоннажную технику в наследство, изменили наименование предприятия по украинским законам следует обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации. Если временно ввезли из-за границы или передали в аренду необходимо обратиться в сервисный центр МВД для временного учета. Как это сделать, объяснили в Главном сервисном центре МВД.

Читайте также: JCB узаконил водородный двигатель для спецтехники

Перерегистрация технологических транспортных средств

В соответствии с постановлением КМУ № 557 сервисные центры МВД осуществляют перерегистрацию такой техники. Эта услуга актуальна, если:

изменен владелец;

утрачено или похищено свидетельство о регистрации или номерной знак;

изменено местонахождение или наименование владельцев – юридических лиц.

изменен адрес зарегистрированного места жительства,

изменение персональных данных (фамилия, имя, отчество)

переоборудование транспортного средства или замены составных частей – узлов и агрегатов, имеющих идентификационные номера.

Технологические транспортные средства, полученные владельцем в случае слияния, присоединения, разделения, преобразования юридического лица, регистрируются за новым владельцем (юридическим лицом) на основании передаточного акта (в случае слияния, присоединения или преобразования) / разделительного баланса (в случае разделения).

Для перерегистрации технологического транспортного средства владелец подает в сервисный центр МВД следующие документы:

документы, подтверждающие право собственности на технологическое транспортное средство (в случае перерегистрации в связи со сменой собственника), или документы, подтверждающие обстоятельства, при которых возникла необходимость во внесении изменений в свидетельство о регистрации;

документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус владельца или уполномоченного представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);

документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);

свидетельство о регистрации технологического транспортного средства (для технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего Порядка, свидетельство о регистрации технологического транспортного средства подается с отметкой о его снятии с учета в предыдущем органе регистрации, заверенной подписью уполномоченного лица и скрепленной печатью (при наличии) этого органа);

заключение экспертного исследования (в случае проведения экспертного исследования).

Перерегистрация технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего порядка, осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей (узлов и агрегатов) технологического транспортного средства и свидетельства о регистрации.

Временная регистрация технологических транспортных средств

В случаях, если технологические транспортные средства временно ввезены на таможенную территорию Украины или переданы в аренду, они подлежат временной регистрации под обязательство об обратном вывозе. Для этого владельцу необходимо подготовить в сервисный центр МВД:

документы, удостоверяющие личность/ гражданство Украины или специальный статус владельца или уполномоченного представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);

документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);

документы, подтверждающие право пользования, распоряжения технологическим транспортным средством;

свидетельство о регистрации технологического транспортного средства (для зарегистрированных технологических транспортных средств);

заключение экспертного исследования (в случае проведения экспертного исследования).

Временная регистрация технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего порядка, а также временно ввезенных на таможенную территорию Украины под обязательство об обратном вывозе, осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей (узлов и агрегатов) технологического транспортного средства и свидетельства о регистрации.

На временно зарегистрированные технологические транспортные средства выдается свидетельство о регистрации на срок, указанный в заявлении, но не более чем на срок, указанный в документах, подтверждающих право пользования или распоряжения технологическим транспортным средством, или обязательстве об обратном вывозе, и присваивается буквенно-цифровая комбинация номерного знака с его выдачей или без таковой.

Сведения о временной регистрации технологического транспортного средства вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств. После окончания срока временной регистрации такие транспортные средства считаются незарегистрированными и подлежат перерегистрации или снятию с учета.

Ориентировочная стоимость услуги – 600 грн с выдачей номерного знака, с присвоением буквенно-цифровой комбинации – примерно 404 грн. В стоимость входит бланк свидетельства о регистрации – 54 грн и административная услуга – 350 грн, 138 грн – номерной знак (с выдачей номерного знака).

По состоянию на сейчас услуги по регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета крупнотоннажных и других технологических транспортных средств предоставляют такие сервисные центры МВД: