Как зарегистрировать крупнотоннажную технику в ТСЦ

Перерегистрация и учет крупнотоннажных и технологических транспортных средств
Если получили крупнотоннажную технику в наследство, изменили наименование предприятия по украинским законам следует обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации. Если временно ввезли из-за границы или передали в аренду необходимо обратиться в сервисный центр МВД для временного учета. Как это сделать, объяснили в Главном сервисном центре МВД.
Читайте также: JCB узаконил водородный двигатель для спецтехники
Перерегистрация технологических транспортных средств
В соответствии с постановлением КМУ № 557 сервисные центры МВД осуществляют перерегистрацию такой техники. Эта услуга актуальна, если:
- изменен владелец;
- утрачено или похищено свидетельство о регистрации или номерной знак;
- изменено местонахождение или наименование владельцев – юридических лиц.
- изменен адрес зарегистрированного места жительства,
- изменение персональных данных (фамилия, имя, отчество)
- переоборудование транспортного средства или замены составных частей – узлов и агрегатов, имеющих идентификационные номера.
Технологические транспортные средства, полученные владельцем в случае слияния, присоединения, разделения, преобразования юридического лица, регистрируются за новым владельцем (юридическим лицом) на основании передаточного акта (в случае слияния, присоединения или преобразования) / разделительного баланса (в случае разделения).
Для перерегистрации технологического транспортного средства владелец подает в сервисный центр МВД следующие документы:
- документы, подтверждающие право собственности на технологическое транспортное средство (в случае перерегистрации в связи со сменой собственника), или документы, подтверждающие обстоятельства, при которых возникла необходимость во внесении изменений в свидетельство о регистрации;
- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус владельца или уполномоченного представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
- документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
- свидетельство о регистрации технологического транспортного средства (для технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего Порядка, свидетельство о регистрации технологического транспортного средства подается с отметкой о его снятии с учета в предыдущем органе регистрации, заверенной подписью уполномоченного лица и скрепленной печатью (при наличии) этого органа);
- заключение экспертного исследования (в случае проведения экспертного исследования).
Перерегистрация технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего порядка, осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей (узлов и агрегатов) технологического транспортного средства и свидетельства о регистрации.
Временная регистрация технологических транспортных средств
В случаях, если технологические транспортные средства временно ввезены на таможенную территорию Украины или переданы в аренду, они подлежат временной регистрации под обязательство об обратном вывозе. Для этого владельцу необходимо подготовить в сервисный центр МВД:
- документы, удостоверяющие личность/ гражданство Украины или специальный статус владельца или уполномоченного представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
- документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
- документы, подтверждающие право пользования, распоряжения технологическим транспортным средством;
- свидетельство о регистрации технологического транспортного средства (для зарегистрированных технологических транспортных средств);
- заключение экспертного исследования (в случае проведения экспертного исследования).
Временная регистрация технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего порядка, а также временно ввезенных на таможенную территорию Украины под обязательство об обратном вывозе, осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей (узлов и агрегатов) технологического транспортного средства и свидетельства о регистрации.
На временно зарегистрированные технологические транспортные средства выдается свидетельство о регистрации на срок, указанный в заявлении, но не более чем на срок, указанный в документах, подтверждающих право пользования или распоряжения технологическим транспортным средством, или обязательстве об обратном вывозе, и присваивается буквенно-цифровая комбинация номерного знака с его выдачей или без таковой.
Сведения о временной регистрации технологического транспортного средства вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств. После окончания срока временной регистрации такие транспортные средства считаются незарегистрированными и подлежат перерегистрации или снятию с учета.
Ориентировочная стоимость услуги – 600 грн с выдачей номерного знака, с присвоением буквенно-цифровой комбинации – примерно 404 грн. В стоимость входит бланк свидетельства о регистрации – 54 грн и административная услуга – 350 грн, 138 грн – номерной знак (с выдачей номерного знака).
По состоянию на сейчас услуги по регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета крупнотоннажных и других технологических транспортных средств предоставляют такие сервисные центры МВД:
- №0541 м. Винница, ул. Ботаническая, 24
- №7141 м. Черкассы, ул. Леси Украинки, 21
- №3541 м. Кропивницкий, просп. Инженеров, 9/92
- №1241 м. Днепр, ул. Солнечная Набережная, 130
- №1248 Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Стрельникова, 15
- №2341 м. Запорожье, ул. Александровская, 84
- №1451 Донецкая область, г. Доброполье, ул. Банковая, 45
- №8041 м. Киев, ул. Победы, 20
- №3247 Киевская область, г. Буча, ул. Депутатская 1-В
- №7441 м. Чернигов, ул. Шевченко, 162-А
- №4641 м. Львов, ул. Д. Апостола 11
- №2641 м. Ивано-Франковск, ул. Евгения Коновальца, 239-У
- №2141 м. Ужгород, ул. А. Кошевого, 4
- №5142 Одесская область, Лиманский район, с. Крыжановка, ул. Академика Сахарова, 1-Г
- №4841 м. Николаев, переулок Транспортный, 1-А/1
- №6541 м. Херсон, ул. Вишневая, 22
- №5641 м. Ровно, ул. Киевская, 108-Б
- №0741 Волынская область, Луцкий район, с. Струмовка, ул. Ровенская, 74
- №1841 Житомирская область, с. Довжик, ул. Богунская, 1-А
- №6341 м. Харьков, ул. Шевченко, 26
- № 5341 Полтавская область, Полтавский район, с. Рассошенцы, ул. Кременчугская, 2-В
- №5946 м. Сумы, Белопольский путь, 18/1
- №6841 м. Хмельницкий, ул. Западно-Окружная, 11/1
- №6141 Тернопольский район, с. Подгороднее, ул. Стрыйская, 5
- № 7341 м. Черновцы, ул. Русская, 248-М