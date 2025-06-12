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Как зарегистрировать крупнотоннажную технику в ТСЦ

Опубликован алгоритм перерегистрации и временного учета крупнотоннажных и технологических транспортных средств в сервисных центрах МВД.
Порядок регистрации крупнотоннажной техники в ТСЦ - Auto24

Перерегистрация и учет крупнотоннажных и технологических транспортных средств

Евгений Гудущан
logo13 июня, 18:00
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Если получили крупнотоннажную технику в наследство, изменили наименование предприятия по украинским законам следует обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации. Если временно ввезли из-за границы или передали в аренду необходимо обратиться в сервисный центр МВД для временного учета. Как это сделать, объяснили в Главном сервисном центре МВД.

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Перерегистрация технологических транспортных средств

В соответствии с постановлением КМУ № 557 сервисные центры МВД осуществляют перерегистрацию такой техники. Эта услуга актуальна, если:

  • изменен владелец;
  • утрачено или похищено свидетельство о регистрации или номерной знак;
  • изменено местонахождение или наименование владельцев – юридических лиц.
  • изменен адрес зарегистрированного места жительства,
  • изменение персональных данных (фамилия, имя, отчество)
  • переоборудование транспортного средства или замены составных частей – узлов и агрегатов, имеющих идентификационные номера.

Технологические транспортные средства, полученные владельцем в случае слияния, присоединения, разделения, преобразования юридического лица, регистрируются за новым владельцем (юридическим лицом) на основании передаточного акта (в случае слияния, присоединения или преобразования) / разделительного баланса (в случае разделения).

Для перерегистрации технологического транспортного средства владелец подает в сервисный центр МВД следующие документы:

  • документы, подтверждающие право собственности на технологическое транспортное средство (в случае перерегистрации в связи со сменой собственника), или документы, подтверждающие обстоятельства, при которых возникла необходимость во внесении изменений в свидетельство о регистрации;
  • документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус владельца или уполномоченного представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
  • документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
  • свидетельство о регистрации технологического транспортного средства (для технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего Порядка, свидетельство о регистрации технологического транспортного средства подается с отметкой о его снятии с учета в предыдущем органе регистрации, заверенной подписью уполномоченного лица и скрепленной печатью (при наличии) этого органа);
  • заключение экспертного исследования (в случае проведения экспертного исследования).

Перерегистрация технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего порядка, осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей (узлов и агрегатов) технологического транспортного средства и свидетельства о регистрации.

Временная регистрация технологических транспортных средств

В случаях, если технологические транспортные средства временно ввезены на таможенную территорию Украины или переданы в аренду, они подлежат временной регистрации под обязательство об обратном вывозе. Для этого владельцу необходимо подготовить в сервисный центр МВД:

  • документы, удостоверяющие личность/ гражданство Украины или специальный статус владельца или уполномоченного представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
  • документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи документов уполномоченным представителем);
  • документы, подтверждающие право пользования, распоряжения технологическим транспортным средством;
  • свидетельство о регистрации технологического транспортного средства (для зарегистрированных технологических транспортных средств);
  • заключение экспертного исследования (в случае проведения экспертного исследования).

Временная регистрация технологических транспортных средств, зарегистрированных (перерегистрированных) до вступления в силу настоящего порядка, а также временно ввезенных на таможенную территорию Украины под обязательство об обратном вывозе, осуществляется исключительно после проведения экспертного исследования идентификационных номеров составных частей (узлов и агрегатов) технологического транспортного средства и свидетельства о регистрации.

На временно зарегистрированные технологические транспортные средства выдается свидетельство о регистрации на срок, указанный в заявлении, но не более чем на срок, указанный в документах, подтверждающих право пользования или распоряжения технологическим транспортным средством, или обязательстве об обратном вывозе, и присваивается буквенно-цифровая комбинация номерного знака с его выдачей или без таковой.

Сведения о временной регистрации технологического транспортного средства вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств. После окончания срока временной регистрации такие транспортные средства считаются незарегистрированными и подлежат перерегистрации или снятию с учета.

Ориентировочная стоимость услуги – 600 грн с выдачей номерного знака, с присвоением буквенно-цифровой комбинации – примерно 404 грн. В стоимость входит бланк свидетельства о регистрации – 54 грн и административная услуга – 350 грн, 138 грн – номерной знак (с выдачей номерного знака).

По состоянию на сейчас услуги по регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета крупнотоннажных и других технологических транспортных средств предоставляют такие сервисные центры МВД:

  • №0541 м. Винница, ул. Ботаническая, 24
  • №7141 м. Черкассы, ул. Леси Украинки, 21
  • №3541 м. Кропивницкий, просп. Инженеров, 9/92
  • №1241 м. Днепр, ул. Солнечная Набережная, 130
  • №1248 Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Стрельникова, 15
  • №2341 м. Запорожье, ул. Александровская, 84
  • №1451 Донецкая область, г. Доброполье, ул. Банковая, 45
  • №8041 м. Киев, ул. Победы, 20
  • №3247 Киевская область, г. Буча, ул. Депутатская 1-В
  • №7441 м. Чернигов, ул. Шевченко, 162-А
  • №4641 м. Львов, ул. Д. Апостола 11
  • №2641 м. Ивано-Франковск, ул. Евгения Коновальца, 239-У
  • №2141 м. Ужгород, ул. А. Кошевого, 4
  • №5142 Одесская область, Лиманский район, с. Крыжановка, ул. Академика Сахарова, 1-Г
  • №4841 м. Николаев, переулок Транспортный, 1-А/1
  • №6541 м. Херсон, ул. Вишневая, 22
  • №5641 м. Ровно, ул. Киевская, 108-Б
  • №0741 Волынская область, Луцкий район, с. Струмовка, ул. Ровенская, 74
  • №1841 Житомирская область, с. Довжик, ул. Богунская, 1-А
  • №6341 м. Харьков, ул. Шевченко, 26
  • № 5341 Полтавская область, Полтавский район, с. Рассошенцы, ул. Кременчугская, 2-В
  • №5946 м. Сумы, Белопольский путь, 18/1
  • №6841 м. Хмельницкий, ул. Западно-Окружная, 11/1
  • №6141 Тернопольский район, с. Подгороднее, ул. Стрыйская, 5
  • № 7341 м. Черновцы, ул. Русская, 248-М
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