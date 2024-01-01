JCB узаконил водородный двигатель для спецтехники

Таким образом водородный двигатель получил допуск для продажи и использования в машинах и оборудовании сторонних производителей оригинального оборудования (OEM) в каждой из 27 стран-членов ЕС.

Кроме этого такое разрешение будет действовать на всех других территориях, где признают типовые одобрения ЕС. Об этом сообщает fleetvisionintl.com.

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Сертификат об утверждении типа ЕС был выдан в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/1628 и удостоверяет соответствие водородного двигателя внутреннего сгорания JCB действующим нормам выбросов ЕС Stage V.

Одобрение типа ЕС происходит после предыдущих знаковых решений лицензирующих органов в девяти странах континентальной Европы, позволяющих коммерческое использование двигателя в машинах в этих странах в соответствии с положениями о "новых технологиях".

Фото: JCB

"Не так давно некоторые говорили, что для двигателя внутреннего сгорания в Европе "игра закончена". То, что JCB получила полное одобрение типа ЕС, является положительным доказательством того, что двигатель внутреннего сгорания действительно имеет многообещающее будущее в стремлении к нулевому миру, если вместо ископаемого топлива будет использоваться водород, топливо с нулевым уровнем выбросов CO 2 ", – говорит председатель правления JCB говорит Энтони Бамфорд.

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JCB – первая компания по производству строительной техники, которая разработала полностью одобренный двигатель внутреннего сгорания, работающий на водороде. Команда из 150 инженеров работала над разработкой стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов почти четыре года.

Фото: JCB

Компания JCB уже выпустила более 130 тестовых двигателей, которые используются в экскаваторах-погрузчиках, телескопических погрузчиках Loadall и генераторных установках. По данным JCB, реальные предпусковые испытания ее водородного оборудования сейчас находятся на продвинутой стадии.