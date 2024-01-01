JCB узаконив водневий двигун для спецтехніки

Таким чином водневий двигун отримав допуск для продажу та використання в машинах та обладнанні сторонніх виробників оригінального обладнання (OEM) у кожній з 27 країн-членів ЄС.

Окрім цього такий дозвіл діятиме на всіх інших територіях, де визнають типові схвалення ЄС. Про це повідомляє fleetvisionintl.com.

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Сертифікат про затвердження типу ЄС було видано відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1628 та засвідчує відповідність водневого двигуна внутрішнього згоряння JCB чинним нормам викидів ЄС Stage V.

Схвалення типу ЄС відбувається після попередніх знакових рішень ліцензуючих органів у дев'яти країнах континентальної Європи, що дозволяють комерційне використання двигуна в машинах у цих країнах відповідно до положень про «нові технології».

Фото: JCB

"Не так давно дехто казав, що для двигуна внутрішнього згоряння в Європі «гра закінчена». Те, що JCB отримала повне схвалення типу ЄС, є позитивним доказом того, що двигун внутрішнього згоряння справді має багатообіцяюче майбутнє у прагненні до нульового світу, якщо замість викопного палива використовуватиметься водень, паливо з нульовим рівнем викидів CO 2 ", – каже голова правління JCB каже Ентоні Бамфорд.

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JCB — перша компанія з виробництва будівельної техніки, яка розробила повністю схвалений двигун внутрішнього згоряння, що працює на водні. Команда зі 150 інженерів працювала над розробкою вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів майже чотири роки.

Фото: JCB

Компанія JCB вже випустила понад 130 тестових двигунів, які використовуються в екскаваторах-навантажувачах, телескопічних навантажувачах Loadall та генераторних установках. За даними JCB, реальні передпускові випробування її водневого обладнання зараз перебувають на просунутій стадії.