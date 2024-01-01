Для чого купили екскаватори JCB на Донеччину

Прибула друга партія із чотирьох машин JCB 4СХ Sitemaster. Екскаватори-навантажувачі працюватимуть у комунальних підприємствах Покровської, Селидівської, Новогордівської міських територіальних громад Покровського району, а також у Великоновосілківській селищній територіальній громаді Волноваського району.

Ще чотири екскаватори-навантажувачі цієї ж марки надійшло перед цим (див. відео внизу). Вони передані чотирьом громадам Краматорського району. Решта 12 машин JCB 4СХ Sitemaster кількома пакетами надійдуть у другій половині року.

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Sitemaster належить до тих машин, що при розподілі поданої потужності на трансмісію та гідравлічні органи мають привабливу паливну економічність. Це досягається завдяки двигуну JCB Dieselmax потужністю 100 к.с.

Повнопривідна машина з однорозмірними передніми та задніми колесами отримала рульове керування 4WS. Така технологія передбачає керування не тільки передніми, а й задніми колесами, які можуть повертатися у тандемі з передньою колісною парою чи в протилежному до них напрямку.

Передача чергової партії спецтехніки громадам Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Екскаваторна кормова навіска має максимальне копання на глибині 4,67 м. Може працювати з гідромолотом, гідроножицями, ямобуром, просіювальним ковшем та іншим інструментарієм. При цьому виліт робочих органів від осі заднього мосту сягає майже 7-метрової відстані – 6,74 м, а при повороті стріли вбік на 90 градусів – 6,02 м. Висота підйому ковша – 5,45 м.

Фронтальна навіска спроможна підчищати на глибині 18 см. Може працювати з вилами. Тут операційна висота сягає відмітки 2,9 м, а потенціал вантажності дозволяє підіймати до 2 т.

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Ці машини будуть використовуватися громадами Донеччини для ліквідації наслідків ворожих атак, розбору завалів та для ліквідації стихійних звалищ на території громад області. Окрім цього, спецтехніка буде пущена в дію на господарчих роботах – ремонт доріг, водогонів, впорядкування територій соціальної сфери тощо.