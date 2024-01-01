Усі екскаватори-навантажувачі заводу ТДС викуплено до кінця року

Днями один з таких механічних копачів отримала легендарна 10-та гірська штурмова бригада "Едельвейс". Командування цього підрозділу зробило запит до Фонду, оскільки на нових позиціях швидко вручну лопатами не зробити повноцінні окопи, бліндажі. Про це повідомив у соцмережі Петро Порошенко.

Відповідь не забарилася – замовники отримали у дарунок екскаватор-навантажувач BL105, виготовлений у цехах ТОВ "ТДС Укрспецтехніка". Ця машина моє повний привід на однорозмірні колеса (16.9-28) попереду та позаду.

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Унікальність BL105 в тому, що така ходова база має кілька режимів управління, починаючи від роботи тільки передньої колісної пари у класичному режимі повороту. При потребі оператор може включити в режим повороту задню колісну пару – в той же бік, що і передні колесі, чи у протилежний бік.

За необхідності оператор може здійснювати під’їзд до операційної точки діагональним ходом. Такого режиму інша модель "ТДС" BL75, що також поставляється у бойові підрозділи, не отримала. Щоправда, там різнорозмірні колеса (14-17.5/19.5L-24), попереду стоять значно менші шини.

Обидві моделі мають практично однаковий силовий потенціал – 135 к.с. у "сто п’ятого" екскаватора-навантажувача і на 10 к.с. менше у "сімдесятп’ятки". А ось ківш екскавації у них однаковий – 0,3 кубометра, чого не скажеш про фронтальний ківш: у BL105 має об’єм 1,25 м куб, а у BL75 він трохи менший – однокубовий.

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Однак в екскавації BL75 має переваги в робочій зоні. Екскаватор копає з витягнутим телескопом на глибину 5,21 м (у BL105 - 4,5 м), а по радіусу – 6,71 м (у BL105 – 6,4 м). Щоправда, у висоті розвантаження він програє – 2,65 м проти – 3,33 м.

У будь-якому разі обидві моделі на будівництві окопів, бліндажів, капонірів та інших фортифікаційних споруд чи будь-яких інших господарчих робіт мають великий попит.

Всі обсяги виробництва цих машин заводом "ТДС" команда Петра Порошенка законтрактувала до кінця року, що нашим Силам оборони тільки на руку – потреба у фортифікаційній операційній техніці не просто велика, а дуже велика.