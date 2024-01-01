Все экскаваторы-погрузчики завода ТДС выкуплены до конца года

На днях один из таких механических копателей получила легендарная 10-я горная штурмовая бригада “Эдельвейс”. Командование этого подразделения сделало запрос в Фонд, поскольку на новых позициях быстро вручную лопатами не сделать полноценные окопы, блиндажи. Об этом сообщил в соцсети Петр Порошенко.

Ответ не заставил себя ждать – заказчики получили в подарок экскаватор-погрузчик BL105, изготовленный в цехах ООО "ТДС Укрспецтехника". Эта машина имеет полный привод на одноразмерные колеса (16.9-28) впереди и сзади.

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Уникальность BL105 в том, что такая ходовая база имеет несколько режимов управления, начиная от работы только передней колесной пары в классическом режиме поворота. При необходимости оператор может включить в режим поворота заднюю колесную пару – в ту же сторону, что и передние колеса, или в противоположную сторону.

При необходимости оператор может осуществлять подъезд к операционной точке диагональным ходом. Такого режима другая модель "ТДС" BL75, что также поставляется в боевые подразделения, не получила. Правда, там разноразмерные колеса (14-17.5/19.5L-24), впереди стоят значительно меньшие шины.

Обе модели имеют практически одинаковый силовой потенциал – 135 л.с. у "сто пятого" экскаватора-погрузчика и на 10 л.с. меньше у "семьдесят пятой". А вот ковш экскавации у них одинаковый – 0,3 кубометра, чего не скажешь о фронтальном ковше: у BL105 имеет объем 1,25 м куб, а у BL75 он немного меньше – однокубовый.

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Однако в экскавации BL75 имеет преимущества в рабочей зоне. Экскаватор копает с вытянутым телескопом на глубину 5,21 м (у BL105 - 4,5 м), а по радиусу – 6,71 м (у BL105 – 6,4 м). Правда, в высоте разгрузки он проигрывает – 2,65 м против – 3,33 м.

В любом случае обе модели на строительстве окопов, блиндажей, капониров и других фортификационных сооружений или любых других хозяйственных работ пользуются большим спросом.

Все объемы производства этих машин заводом "ТДС" команда Петра Порошенко законтрактовала до конца года, что нашим Силам обороны только на руку – потребность в фортификационной операционной технике не просто большая, а очень большая.