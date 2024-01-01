Зачем купили спецтехнику JCB в Донецкую область

Прибыла вторая партия из четырех машин JCB 4СХ Sitemaster. Экскаваторы-погрузчики будут работать в коммунальных предприятиях Покровской, Селидовской, Новогордовской городских территориальных громад Покровского района, а также в Великоновоселковской поселковой территориальной громаде Волновахского района.

Еще четыре экскаватора-погрузчика этой же марки поступило перед этим (см. видео внизу). Они переданы четырем громадам Краматорского района. Остальные 12 машин JCB 4СХ Sitemaster несколькими пакетами поступят во второй половине года.

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Sitemaster относится к тем машинам, что при распределении подаваемой мощности на трансмиссию и гидравлические органы имеют привлекательную топливную экономичность. Это достигается благодаря двигателю JCB Dieselmax мощностью 100 л.с.

Полноприводная машина с одноразмерными передними и задними колесами получила рулевое управление 4WS. Такая технология предусматривает управление не только передними, но и задними колесами, которые могут поворачиваться в тандеме с передней колесной парой или в противоположном к ним направлении.

Передача очередной партии спецтехники громадам Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Экскаваторная кормовая навеска имеет максимальное копание на глубине 4,67 м. Может работать с гидромолотом, гидроножницами, ямобуром, просеивающим ковшом и другим инструментарием. При этом вылет рабочих органов от оси заднего моста достигает почти 7-метрового расстояния – 6,74 м, а при повороте стрелы в сторону на 90 градусов – 6,02 м. Высота подъема ковша – 5,45 м.

Фронтальная навеска способна подчищать на глубине 18 см. Может работать с вилами. Здесь операционная высота достигает отметки 2,9 м, а потенциал грузоподъемности позволяет поднимать до 2 т.

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Эти машины будут использоваться громадами Донецкой области для ликвидации последствий вражеских атак, разбора завалов, ликвидации стихийных свалок. Кроме этого, спецтехника будет пущена в действие на хозяйственных работах – ремонт дорог, водопроводов, благоустройство территорий социальной сферы и тому подобное.