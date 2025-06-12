Як зареєструвати великотоннажну техніку у ТСЦ

Якщо отримали великотоннажну техніку у спадок, змінили найменування підприємства за українськими законами слід звернутись до сервісного центру МВС для перереєстрації. Якщо тимчасово ввезли з-за кордону або передали в оренду необхідно звернутись до сервісного центру МВС для тимчасового обліку. Як це зробити, пояснили у Головному сервісному центрі МВС.

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Перереєстрація технологічних транспортних засобів

Відповідно до постанови КМУ № 557 сервісні центри МВС здійснюють перереєстрацію такої техніки. Ця послуга актуальна, якщо:

змінено власника;

втрачено або викрадено свідоцтво про реєстрацію чи номерний знак;

змінено місцезнаходження або найменування власників – юридичних осіб.

змінено адресу зареєстрованого місця проживання,

зміна персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові)

переобладнання транспортного засобу чи заміни складових частин – вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

Технологічні транспортні засоби, отримані власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, реєструються за новим власником (юридичною особою) на підставі передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення)/розподільного балансу (у разі поділу).

Для перереєстрації технологічного транспортного засобу власник подає до сервісного центру МВС такі документи:

документи, що підтверджують право власності на технологічний транспортний засіб (у разі перереєстрації у зв’язку із зміною власника), або документи, які підтверджують обставини, за яких виникла потреба у внесенні змін до свідоцтва про реєстрацію;

документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус власника або уповноваженого представника (в разі подання документів уповноваженим представником);

документи, що підтверджують повноваження представника (в разі подання документів уповноваженим представником);

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу (для технологічних транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих) до набрання чинності цим Порядком, свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу подається з відміткою про його зняття з обліку у попередньому органі реєстрації, засвідченою підписом уповноваженої особи та скріпленою печаткою (за наявності) цього органу);

висновок експертного дослідження (в разі проведення експертного дослідження).

Перереєстрація технологічних транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих) до набрання чинності цим порядком, здійснюється виключно після проведення експертного дослідження ідентифікаційних номерів складових частин (вузлів та агрегатів) технологічного транспортного засобу і свідоцтва про реєстрацію.

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів

У випадках, якщо технологічні транспортні засоби тимчасово ввезені на митну територію України або передані в оренду, вони підлягають тимчасовій реєстрації під зобов’язання про зворотне вивезення. Для цього власнику необхідно підготувати до сервісного центру МВС:

документи, що посвідчують особу/ громадянство України чи спеціальний статус власника або уповноваженого представника (в разі подання документів уповноваженим представником);

документи, що підтверджують повноваження представника (в разі подання документів уповноваженим представником);

документи, що підтверджують право користування, розпорядження технологічним транспортним засобом;

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу (для зареєстрованих технологічних транспортних засобів);

висновок експертного дослідження (в разі проведення експертного дослідження).

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих) до набрання чинності цим порядком, а також тимчасово ввезених на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення, здійснюється виключно після проведення експертного дослідження ідентифікаційних номерів складових частин (вузлів та агрегатів) технологічного транспортного засобу і свідоцтва про реєстрацію.

На тимчасово зареєстровані технологічні транспортні засоби видається свідоцтво про реєстрацію на строк, зазначений у заяві, але не більш як на строк, зазначений у документах, які підтверджують право користування або розпорядження технологічним транспортним засобом, або зобов’язанні про зворотне вивезення, та присвоюється буквено-цифрова комбінація номерного знака з його видачею або без такої.

Відомості про тимчасову реєстрацію технологічного транспортного засобу вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Після закінчення строку тимчасової реєстрації такі транспортні засоби вважаються незареєстрованими та підлягають перереєстрації або зняттю з обліку.

Орієнтовна вартість послуги – 600 грн із видачею номерного знака, із присвоєнням буквено-цифрової комбінації – приблизно 404 грн. У вартість входить бланк свідоцтва про реєстрацію – 54 грн та адміністративна послуга – 350 грн, 138 грн – номерний знак (із видачею номерного знака).

Станом на зараз послуги з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів надають такі сервісні центри МВС: