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Как зарегистрировать новый автомобиль: алгоритм действий

Как поставить на учет новое авто и какие документы необходимы? В главном сервисном центре МВД рассказали об алгоритме действий.
Как зарегистрировать новое авто - Auto24
Евгений Гудущан
logo26 декабря, 17:40
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Регистрация нового автомобиля осуществляется в любом сервисном центре МВД. Владелец может обратиться лично в территориальное подразделение, или передать полномочия продавцу. В таком случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто.

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При регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру Экспертной службой МВД. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а машина – находиться в автосалоне.

Документы для регистрации нового авто в сервисном центре МВД:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);
  • таможенные документы;
  • договор купли-продажи;
  • сертификат соответствия.

При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Размер сбора зависит от стоимости авто, в 2024 году он составляет:

  • не превышает или равен 499 620 грн – уплачивается 3%;
  • больше 499 620 грн, но не превышает или равен 878 120 грн – уплачивается 4%;
  • больше 878 120 грн – уплачивается 5%.

Сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

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