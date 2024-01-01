Как зарегистрировать новый автомобиль: алгоритм действий

Регистрация нового автомобиля осуществляется в любом сервисном центре МВД. Владелец может обратиться лично в территориальное подразделение, или передать полномочия продавцу. В таком случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто.

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При регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру Экспертной службой МВД. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а машина – находиться в автосалоне.

Документы для регистрации нового авто в сервисном центре МВД:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);

таможенные документы;

договор купли-продажи;

сертификат соответствия.

При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Размер сбора зависит от стоимости авто, в 2024 году он составляет:

не превышает или равен 499 620 грн – уплачивается 3%;

больше 499 620 грн, но не превышает или равен 878 120 грн – уплачивается 4%;

больше 878 120 грн – уплачивается 5%.

Сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.