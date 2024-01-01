Як зареєструвати новий автомобіль: алгоритм дій

Реєстрація нового автомобіля здійснюється в будь-якому сервісному центрі МВС. Власник може звернутись особисто до територіального підрозділу, або передати повноваження продавцю. У такому випадку автосалон генерує довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса. Також формується акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та зареєструвати авто.

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Під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов’язковому огляду Експертною службою МВС. Транзитні номерні знаки можуть не видаватися, а машина – перебувати в автосалоні.

Документи для реєстрації нового авто у сервісному центрі МВС:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності.

При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розмір збору залежить від вартості авто, у 2024 році він становить:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

Збір до пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами.