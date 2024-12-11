Скільки автомобілів зареєстрували в сервісних центрах МВС: статистика

В Україні збільшився попит на перереєстрацію автомобілів. За 11 місяців 2024 року сервісні центри МВС здійснили 2 230 000 реєстраційних операцій з транспортними засобами. А це на 278,5 тисяч більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Читайте також: Скільки автобусів купують в Україні: статистика

Ця статистика включає реєстрацію нових автівок, мотоциклів, вантажівок чи ввезених з-за кордону, а також перереєстрація з одного власника на іншого, лізинг, або відновлення втраченого чи пошкодженого свідоцтва про реєстрацію тощо. Словом усі дії пов’язані з видачею нового свідоцтва про реєстрацію.

Так, упродовж цього року на території України зареєстровано 134 949 нових транспортних засобів, що були придбані в автосалонах. Порівняно з минулим роком – на 6 532 більше. Також було зареєстровано 248 908 вживаних, які ввезені з-за кордону, що на 2 026 більше, ніж торік.

Перереєстрація транспортного засобу за договором купівлі-продажу є однією із популярних послуг на сьогодні. Продати автівку можливо у будь-якому зручному сервісному центрі МВС. Продавець та покупець мають підготувати з собою пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або посвідку на тимчасове чи постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у продавця).

Якщо одна зі сторін не має бажання або можливості особисто приїхати до сервісного центру МВС, вона може надати нотаріально оформлену довіреність іншій особі, яка представлятиме її інтереси у сервісному центрі МВС.

Нагадуємо, що наразі експертне дослідження транспортного засобу не є обов’язковим і здійснюється тільки за бажанням. Однак при першій реєстрації вживаного автомобіля, який ввезений з-за кордону, обов’язково здійснюється платне дослідження транспортного засобу Експертною службою МВС.

Також оформити договір купівлі-продажу можливо онлайн у застосунку Дія. Покупець та продавець можуть на відстані підтвердити угоду Дія.Підписом та за бажанням обрати нові номерні знаки. Номери та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу надсилається лише у відділення Укрпошти.