Скільки автобусів купують в Україні: статистика

За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 260 автобусів (вкл. мікроавтобуси).

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Це на 4% менше, ніж торік. Втім, відносно жовтня поточного року ринок автобусів збільшився на 10%. Частка нової техніки в цьому обсязі, як і у листопаді 2023р., становила 63%.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

ZAZ – 39 од.;

Ataman – 39 од.;

Ford – 23 од.

серед вживаних:

Mercedes-Benz - 29 од.;

VDL - 19 од.;

Iveco - 9 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1911 автобусів (-24% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 1101 од. (-28%); вживаних – 810 од. (-17%).