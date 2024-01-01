Укр
Ру

Скільки автобусів купують в Україні: статистика

Ринок автобусів в Україні показав невеличке зростання відносно попереднього місяця.
Скільки автобусів придбали в Україні - Auto24
Євген Гудущан
logo10 грудня, 10:25
logo0
logo0 хв

За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 260 автобусів (вкл. мікроавтобуси).

Читайте також: Які двигуни в нових легковиках обирали українці у листопаді: статистика

Це на 4% менше, ніж торік. Втім, відносно жовтня поточного року ринок автобусів збільшився на 10%. Частка нової техніки в цьому обсязі, як і у листопаді 2023р., становила 63%.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

ZAZ – 39 од.;
Ataman – 39 од.;
Ford – 23 од.

серед вживаних:

Mercedes-Benz - 29 од.;
VDL - 19 од.;
Iveco - 9 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1911 автобусів (-24% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових – 1101 од. (-28%); вживаних – 810 од. (-17%).

#Автобізнес #Новини