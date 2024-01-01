Сколько автобусов покупают в Украине: статистика

По данным Укравтопром, в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 260 автобусов (вкл. микроавтобусы).

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Это на 4% меньше, чем в прошлом году. Впрочем, относительно октября текущего года рынок автобусов увеличился на 10%. Доля новой техники в этом объеме, как и в ноябре 2023г., составила 63%.

Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

ZAZ – 39 ед.;

Ataman – 39 ед.;

Ford – 23 ед.

среди подержанных:

Mercedes-Benz - 29 ед.;

VDL - 19 ед.;

Iveco - 9 ед.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1911 автобусов (-24% к аналогичному периоду 2023г.). Из них: новых – 1101 ед. (-28%); бывших в употреблении – 810 ед. (-17%).