Какие двигатели в новых легковушках выбирали украинцы в ноябре: статистика

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых авто. В ноябре 2023г. этот показатель равнялся 45,2%.

Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто – 28,9%, в прошлом году им принадлежало 20,5% рынка новых авто.

Доля гибридных авто увеличилась с 18,5% до 22,5%.

Электромобили охватили 12,8%, против 15,4% в ноябре прошлого года.

На новые автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: