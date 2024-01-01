Renault прекращает производство популярного двигателя

Как сообщает L'Automobile, несмотря на ряд новых электрических или гибридных моделей - ScénicScénic, R5, R4, Symbioz и других, Renault не прекращает очистку линейки своих уже существующих продуктов, чтобы максимально позаботиться о своем ежегодном углеродном следе.

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Сейчас компания решила убрать из линейки собственных авто 1,3-литровый турбомотор, который встречался в различных вариантах мощности – от 100 до 160 “лошадей”. Кроме автомобилей Renault, мотор также устанавливается в Mercedes-Benz A-Class, B-Class, GLA и GLB.

В случае с Arkana и Austral, этот двигатель предлагался в микрогибридном варианте (12V) и у него было немного аргументов оставаться актуальным. Если производительность этой версии была убедительной, то более высокий расход топлива, чем у конкурирующих гибридов, делала его менее выгодным. Теперь вместо 1,3-литрового турбомотора французский автопроизводитель будет делать акцент на трехцилиндровый мотор объемом 1,2 литра и его гибридные версии.