Renault припиняє виробництво популярного двигуна

Як повідомляє L’Automobile, попри низку нових електричних або гібридних моделей — ScénicScénic, R5, R4, Symbioz та інших, Renault не припиняє очищення лінійки своїх уже існуючих продуктів, щоб максимально подбати про свій щорічний вуглецевий слід.

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Наразі компанія вирішила прибрати з лінійки власних авто 1,3-літровий турбомотор, який зустрічався у різних варіантах потужності – від 100 до 160 “коней”. Окрім автомобілів Renault, мотор також встановлюється в Mercedes-Benz A-Class, B-Class, GLA і GLB.

У випадку з Arkana та Austral, цей двигун пропонувався у мікрогібридному варіанті (12V) й у нього було небагато аргументів залишатися актуальним. Якщо продуктивність цієї версії була переконливою, то вища витрата палива, ніж у конкуруючих гібридів, робила його менш вигідним. Тепер замість 1,3-літрового турбомотора французький автовиробник робитиме акцент на трициліндровий мотор об’ємом 1,2 літра та його гібридні версії.