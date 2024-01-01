Які двигуни в нових легковиках обирали українці у листопаді: статистика

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У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив майже 66%.
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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,5% продажів нових авто. У листопаді 2023р. цей показник дорівнював 45,2%.
Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 28,9%, торік їм належало 20,5% ринку нових авто.
Частка гібридних авто збільшилась з 18,5% до 22,5%.
Електромобілі охопили 12,8%, проти 15,4% у листопаді минулого року.
На нові автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Skoda Octavia;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Електро – Honda M-NV;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.