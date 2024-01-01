Які двигуни в нових легковиках обирали українці у листопаді: статистика

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив майже 66%.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,5% продажів нових авто. У листопаді 2023р. цей показник дорівнював 45,2%.

Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 28,9%, торік їм належало 20,5% ринку нових авто.

Частка гібридних авто збільшилась з 18,5% до 22,5%.

Електромобілі охопили 12,8%, проти 15,4% у листопаді минулого року.

На нові автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли: