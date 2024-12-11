Сколько автомобилей зарегистрировали в сервисных центрах МВД: статистика

В Украине увеличился спрос на перерегистрацию автомобилей. За 11 месяцев 2024 года сервисные центры МВД осуществили 2 230 000 регистрационных операций с транспортными средствами. А это на 278,5 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Эта статистика включает регистрацию новых автомобилей, мотоциклов, грузовиков или ввезенных из-за границы, а также перерегистрация с одного владельца на другого, лизинг, или восстановление утраченного или поврежденного свидетельства о регистрации и тому подобное. Словом все действия, связанные с выдачей нового свидетельства о регистрации.

Так, течение этого года на территории Украины зарегистрировано 134 949 новых транспортных средств, которые были приобретены в автосалонах. По сравнению с прошлым годом – на 6 532 больше. Также было зарегистрировано 248 908 подержанных, которые ввезены из-за границы, что на 2 026 больше, чем в прошлом году.

Перерегистрация транспортного средства по договору купли-продажи является одной из популярных услуг на сегодня. Продать машину возможно в любом удобном сервисном центре МВД. Продавец и покупатель должны подготовить с собой пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или вид на временное или постоянное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (у продавца).

Если одна из сторон не имеет желания или возможности лично приехать в сервисный центр МВД, она может предоставить нотариально оформленную доверенность другому лицу, которая будет представлять его интересы в сервисном центре МВД.

Напоминаем, что сейчас экспертное исследование транспортного средства не является обязательным и осуществляется только по желанию. Однако при первой регистрации подержанного автомобиля, который ввезен из-за границы, обязательно осуществляется платное исследование транспортного средства Экспертной службой МВД.

Также оформить договор купли-продажи возможно онлайн в приложении Дия. Покупатель и продавец могут на расстоянии подтвердить сделку Дія.Подписью и по желанию выбрать новые номерные знаки. Номера и свидетельство о регистрации транспортного средства направляется только в отделение Укрпочты.