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Как зарегистрировать прицеп

По украинскому законодательству прицеп считается транспортным средством. Соответственно для использования его на дорогах общего пользования его нужно регистрировать.
Что нужно для регистрации прицепа - Auto24
Евгений Гудущан
logo14 ноября, 18:33
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Прицеп – транспортное средство, предназначенное для движения только в соединении с другим транспортным средством. К этому виду транспортных средств относятся также полуприцепы и прицепы-распуски.

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Чтобы зарегистрировать прицеп необходимо обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

  • подтверждающие правомерность приобретения транспортного средства (договор купли-продажи, дарения или мены);
  • документы, удостоверяющие личность покупателя;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • сертификат соответствия (и его копия, если это первая регистрация прицепа);
  • если производится продажа подержанного прицепа, то взимается налог в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости, даже на первую операцию в году;
  • квитанция об уплате за предоставленные услуги;

Регистрация прицепа стоит от 900 грн, в зависимости от стоимости имеющегося номерного знака.

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