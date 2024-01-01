Как зарегистрировать прицеп

Прицеп – транспортное средство, предназначенное для движения только в соединении с другим транспортным средством. К этому виду транспортных средств относятся также полуприцепы и прицепы-распуски.

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Чтобы зарегистрировать прицеп необходимо обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

подтверждающие правомерность приобретения транспортного средства (договор купли-продажи, дарения или мены);

документы, удостоверяющие личность покупателя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сертификат соответствия (и его копия, если это первая регистрация прицепа);

если производится продажа подержанного прицепа, то взимается налог в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости, даже на первую операцию в году;

квитанция об уплате за предоставленные услуги;

Регистрация прицепа стоит от 900 грн, в зависимости от стоимости имеющегося номерного знака.