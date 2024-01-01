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Як зареєструвати причіп

За українським законодавством причіп вважається транспортним засобом. Відповідно для використання його на дорогах загального користування його потрібно реєструвати.
Що потрібно для реєстрації причіпу - Auto24
Євген Гудущан
logo14 листопада, 18:33
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Причіп – транспортний засіб, призначений для руху тільки в зʼєднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи та причепи-розпуски.

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Щоб зареєструвати причіп необхідно звернутись до сервісного центру МВС з такими документами:

  • котрі підтверджують правомірність придбання транспортного засобу (договір купівлі-продажу, дарування або міни);
  • документи, що посвідчують особу покупця;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • сертифікат відповідності (та його копія, якщо це перша реєстрація причепа);
  • якщо проводиться продаж вживаного причепа, то стягується податок у розмірі 5% і військовий збір 1,5% від оціночної вартості, навіть на першу операцію в році;
  • квитанція про сплату за надані послуги;

Реєстрація причепу коштує від 900 грн, залежно від вартості наявного номерного знаку.

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