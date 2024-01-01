Як зареєструвати причіп

Причіп – транспортний засіб, призначений для руху тільки в зʼєднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи та причепи-розпуски.

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Щоб зареєструвати причіп необхідно звернутись до сервісного центру МВС з такими документами:

котрі підтверджують правомірність придбання транспортного засобу (договір купівлі-продажу, дарування або міни);

документи, що посвідчують особу покупця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

сертифікат відповідності (та його копія, якщо це перша реєстрація причепа);

якщо проводиться продаж вживаного причепа, то стягується податок у розмірі 5% і військовий збір 1,5% від оціночної вартості, навіть на першу операцію в році;

квитанція про сплату за надані послуги;

Реєстрація причепу коштує від 900 грн, залежно від вартості наявного номерного знаку.