Остроумные автожурналисты охотно издеваются над обновленной Нивой, но есть и положительные отзывы. По крайней мере одно издание нашло за что похвалить российский вездеход.

Новая Нива 2021 модельного года вызвала много споров как в соцсетях, так и на страницах иностранных СМИ, включая такие именитые издания как Top Gear, Autocar и т.д. Надо сказать, что некоторые комментарии вызывают неудержимую улыбку, хотя есть и такие, которые кажутся даже лестными в адрес старого-нового внедорожника (речь как о Niva 4 × 4, так и о Niva Travel).

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Jalopnik об обновленной Lada 4 × 4: “Интерьер не видел большого обновления с тех пор, как Буш и Горбачев сидели друг напротив друга на переговорах по сокращению наступательных вооружений”.

Autobild об обновленной Lada 4 × 4: “Не смотря на то, что “Нива” родилась в Советском Союзе, где автомобили были не просто простыми, а скучными, она смогла нас поразить”.

Top Gear об обновленной Lada 4 × 4: “Хорошие новости! Lada Niva обновилась, и теперь в ней две розетки на 12 В и два подстаканника. А вы думали, что у нового Maybach GLS нет конкурентов?”.

Autocar об обновленной Lada 4 × 4: “Нива” никогда не была лучшей из дорожных машин. Но на бездорожье, с ее минимальным весом в 1 210 кг, узкими шинами, раздаточной коробкой с низким передаточным отношением и блокировкой дифференциала, она была грозным оружием в умелых руках. А когда и она, и ты сам окажешься в грязи, можно будет открыть дверь и просто полить ее из шланга”.

Auto Motor Sport о новой Niva Travel: “Представленная Niva Travel получила значительно более современную переднюю часть, чем предыдущая модель. Правда, с новым капотом, пластиковой облицовкой и новыми фарами внедорожник на первый взгляд имеет некоторое сходство с Toyota RAV4”.

Moniteurautomobile.be о новой Niva Travel: “С ней вы без сомнения проедете тайгу, тундру или даже всю Сибирь без каких-либо препятствий. Но с этим проходимцем любой путь будет преодолеваться с терпением мудреца, который знает, куда он идет. Потому что на набор от 0 до 100 км/ч необходимо 19 секунд”.

Largus.fr о новой Niva Travel: “Теперь с его квадратными колесными арками, почти прямоугольными фарами и трапециевидной решеткой радиатора, он намекает, что создатели в основном черпали вдохновение у Toyota RAV4. Что касается кормы, то она с запасным колесом “в рюкзаке” с трудом скрывает свой возраст”.

Top Gear о Lada Niva Travel: “Добавление расширенного меню бортового компьютера может отговорить вас от любой другой альтернативы. Lada действительно поместила в “Ниву” свои лучшие решения – циферблаты теперь горят белым, бардачок больше, а вентиляционные отверстия – шире. CarPlay не упоминается, как и сиденья с подогревом и массажем, но, возможно, они появятся с последующим фейслифтингом”.