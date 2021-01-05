Дотепні автожурналісти залюбки знущаються з оновленої "Ниви", але є і позитивні відгуки. Принаймні одне видання знайшло за що похвалити російський всюдихід.

Нова Нива 2021 модельного року викликала багато суперечок як у соцмережах, так і на сторінках іноземних ЗМІ, включаючи такі імениті видання як Top Gear, Autocar і т.д. Треба сказати, що деякі коментарі викликають нестримну посмішку, хоча є й такі, які здаються навіть втішними на адресу старого-нового позашляховика (мова як про Niva 4 × 4, так і про Niva Travel).

Читайте також: Lada Niva з "обличчям" від Toyota RAV4 встала на конвеєр

Jalopnik про оновлену Lada 4 × 4: "Інтер'єр не бачив великого оновлення з тих пір, як Буш і Горбачов сиділи один навпроти одного на переговорах щодо скорочення наступальних озброєнь".

Autobild про оновлену Lada 4 × 4: "Не дивлячись на те, що" Нива "народилася в Радянському Союзі, де автомобілі були не просто простими, а нудними, вона змогла нас вразити".

Top Gear про оновлену Lada 4 × 4: "Гарні новини! Lada Niva оновилася, і тепер в ній дві розетки на 12 В і два підстаканники. А ви думали, що у нового Maybach GLS немає конкурентів?"

Autocar про оновлену Lada 4 × 4: "Нива" ніколи не була кращою з дорожніх машин. Але на бездоріжжі, з її мінімальною вагою в 1210 кг, вузькими шинами, роздавальної коробкою з низьким передавальним відношенням і блокуванням диференціалу, вона була грізною зброєю в умілих руках. А коли і вона, і ти сам опинишся в багюці, можна буде відчинити двері і просто полити її зі шланга".

Auto Motor Sport про нову Niva Travel: "Представлена Niva Travel отримала значно більш сучасну передню частину, ніж попередня модель. Правда, з новим капотом, пластиковим облицюванням і новими фарами позашляховик на перший погляд має деяку схожість з Toyota RAV4".

Moniteurautomobile.be про нову Niva Travel: "З нею ви без сумніву проїдете тайгу, тундру або навіть весь Сибір без будь-яких перешкод. Але з цим пройдисвітом будь-який шлях буде долатися з терпінням мудреця, який знає, куди він іде. Тому що на набір від 0 до 100 км / год необхідно 19 секунд".

Largus.fr про нову Niva Travel: "Тепер з його квадратними колісними арками, майже прямокутними фарами і трапецієподібними гратами радіатора, він натякає, що творці в основному черпали натхнення в Toyota RAV4. Що стосується корми, то вона з запасним колесом "в рюкзаку" з великими труднощами приховує свій вік".

Top Gear про Lada Niva Travel: "Додавання розширеного меню бортового комп'ютера може відмовити вас від будь-якої іншої альтернативи. Lada дійсно помістила в "Ниву" свої кращі рішення - циферблати тепер горять білим, бардачок більше, а вентиляційні отвори - ширше. CarPlay не згадується, як і сидіння з підігрівом і масажем, але, можливо, вони з'являться з наступним фейсліфтингом".