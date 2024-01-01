Как защитить авто в жару: советы от полиции

Прикройте приборную панель и переднюю часть автомобиля от солнечных лучей – использовать можно светоотражающую шторку, которую можно расположить под ветровым стеклом. По возможности закрывайте также заднее и боковые окна. Об этом пишет Патрульная полиция Киевской области.

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Для защиты всего кузова можно использовать чехол-накидку. Он сохранит не только салон, но и лакокрасочное покрытие авто. Ткань должна быть светлая и по возможности такая, что не царапает кузов.

Если автомобиль долго стоял на солнце, то прежде чем включить кондиционер, стоит проветрить салон – так удастся избежать резкого перепада температуры.

Проверяйте двигатель. Перегрев чаще всего свидетельствует о недостаточном уровне охлаждающей жидкости или о неисправности системы охлаждения. Поэтому в первую очередь нужно заглянуть в расширительный бачок, при необходимости долить жидкость. Если не помогло – обращаться в автосервис.

Во время парковки на жаре забирайте из салона и багажника уязвимые вещи – аптечку, пластиковые игрушки, зажигалки, аэрозольные баллончики, продукты и газировку.

Не забывайте, что под солнцем нагревается не только салон, но и шины. Резина, быстрее портится на солнце чем в тени. Кроме того при нагреве давление в колесах растет. Поэтому в жару желательно проверять стык в шинах.