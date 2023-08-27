Если автовладелец авто не пользуется встроенным в его машину кондиционером из соображений здоровья или из-за перерасхода горючего, то это уже самый настоящий акт неуважения к себе, пассажирам и к машине.

Конечно, от работы кондиционера действительно немножко вырастет расход горючего, но по финансам это не критично – комфорт, сохранение здоровья того стоят. В конце концов водитель сам не рискует безопасностью поездки, пассажиров и других участников дорожного движения.

Принимая во внимание все плюсы и минусы, поищем вместе компромиссное решение с позиций комфорта, здоровья, безопасности. Здесь стоит вспомнить скупого, который платит дважды. В нашем случае с выключенным кондиционером плата в лучшем случае может возрасти втрое и больше. Напомним, это – мягкое предсказание с легкими последствиями.

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Медики уже доказали, что человек в раскаленном на солнце автомобиле быстрее устает, становится вялым и менее сосредоточенным. В таком физическом состоянии реакция плохая, риск аварийности возрастает в несколько раз. Не бейте себя по руке, если она тянется включить кондиционер. Лучше включите логику – будет дальше и комфортнее.

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Вы имеете законное право выключить кондиционер, открыть окно и сэкономить на расходах, но быть врагом собственному здоровью не стоит. Фото: munichwest.com

Сам себе… синоптик

Сегодня ушли в прошлое те времена, когда с конвейера автозавода автомобили сходили без кондиционера – производители ввели этот атрибут в стандартную комплектацию. Сервисные центры даже принялись комплектовать старое поколение машин "кондиционерами". Летний комфорт в салоне автомобиля не является дорогим дополнением. Постепенно стал развенчиваться миф о переохлаждении организма и чрезмерном потреблении энергии.

Во-первых, не верьте в экономическую подоплеку больших затрат. Это утверждение слетает из уст дилетантов, которые притворяются большими экспертами. Они правильно услышали, что компрессор потребляет определенное количество энергии, но не придали значения, в каких объемах. Эксперты Škoda, скажем, по этому поводу провели расчеты и признали менее пятипроцентное увеличение потребления горючего или уменьшение запаса хода электромобиля за счет включенного в мощнейшем режиме кондиционера.

Автопроизводители стали стандартно комплектовать автомобили кондиционерами не для собственного обогащения, а для комфорта, здоровья и безопасности людей в пути. Фото: repairsmith.com

Для сравнения: решетчатый багажник, бокс на крыше или недокаченные шины могут так же или больше повлиять на потребление. Если вы уже так жалуетесь об экономии нескольких миллилитров горючего, то знайте: кондиционер наберет скорее заданную температуру, если перед этим вы проставите автомобиль в тень деревьев, а не оставите его под палящим солнцем.

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В таком случае охладить раскаленный летним солнцем салон действительно будет легче. Используйте внутренний вентиляционный контур, чтобы система работала с более прохладным внутренним воздухом. Тогда не нужно постоянно охлаждать горячий наружный воздух.

Комфорт с ветерком в салоне

Брать за правило езду с опущенными окнами вместо включенного кондиционера не всегда оправдано. На малых скоростях полностью открытые окна действительно снизят расход топлива, чем с работой кондиционера. Но не забывайте, что съехав на сельскую дорогу и облегченно выключив кондиционер, наружный горячий воздух через открытые окна принесет в салон 30°C или 40°C и через каких-нибудь 20 минут вы будете сидеть в раскаленной духовке, а легкий ветерок отнюдь не будет спасать.



Ловить поток воздуха выдвинутой из окна рукой, конечно, приятно, но травматично, а в некоторых странах правилами ПДД вообще запрещено не только выдвигать конечносту наружу, но и ложить ее на карниз окна. Фото: carandmotor.gr

Внешний воздушный поток волосы немного потрепает, лицо освежит. Однако большего комфорта уже не будет. Добавьте сюда пыль, летящую от колес если не встречного, то из-под вашего авто. Вы же знаете, что на маленьких скоростях машина пыль не обгоняет, она поднимается вверх, прямо в окно.

О потоке воздуха в салон в интенсивном городском трафике на раскаленном асфальте не стоит говорить. Небольшое частичное охлаждение можно ожидать только в спокойном движении или быстрой езде за городом. Однако сильный поток воздуха, влетающий в салон через открытые окна и рикошетящий от заднего стекла в вашу спину или шею, дующий в ухо, впоследствии скажется на самочувствии водителя и пассажиров – лечиться получится дороже. Вспомните еще о сквозняках.

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Здесь есть еще один не очень отрадный вывод, ведь при открытых окнах салон автомобиля напоминает парус, что на больших скоростях существенно увеличивает сопротивление воздуха и, конечно, влияет на расход топлива.

Теперь включайте логику, соедините подходы езды с открытыми окнами или закрытыми и включенным кондиционером.

Переохлаждение? Ложь!

Утверждение о том, что кондиционер вреден для здоровья можно отнести к серии "слышали звон, но не знали откуда он". Кондиционер действительно может навредить водителю или пассажирам, если этим атрибутом комфорта неправильно пользоваться. Некоторые люди могут быть более подвержены, например, стенокардии или заложенности горла, но общая вредность кондиционера – миф.

Одним из эффектов кондиционера является снижение влажности вдуваемого воздуха. Меньшая влажность в потоковом воздухе помогает предотвратить образование плесени в системе кондиционирования воздуха. С другой стороны, длительное неиспользование кондиционера благоприятно для образования плесени и ее спор, которые могут оказать негативное влияние на здоровье, а затем подуть прямо в лицо.

При правильном использовании кондиционера простудиться сложно, но если постараться, то – запросто. Фото: Нopkinsautoworks

Если у вас проблемы со стенокардией или заблокированная шея, это не причина отказываться от кондиционера. Первый совет – избегайте дутья холодного воздуха прямо на тело – просто настройте систему так, чтобы воздух устремлялся в другую сторону.

Еще можно повысить заданную температуру, по крайней мере, непосредственно перед прибытием к месту назначения – проблемы вызваны не самим кондиционером, а слишком большой разницей температур внешней среды и салона автомобиля.

И летом, и зимой его следует включать

Многие считают, что кондиционер не нужно включать, когда на улице становится холоднее. Правда, некоторые старые автоматические системы выключают компрессор, когда внешняя температура опускается ниже определенного значения, но выключать кондиционер вручную в таком случае не рекомендуется. Однако кондиционер – это не только агрегат поставки охлажденного воздуха, но и производство очищенного и частично осушенного воздуха.

Итак, осенью он также необходим. Особенно по причинам, упомянутым выше и связанным с влажностью и последующим образованием плесени или по крайней мере большей степенью запотевания окон. Кроме того, влажность в салоне становится еще больше, если мы входим туда мокрые от дождя или в снежных ботинках.

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Это замкнутый контур, в котором хладагент работает вместе с маслом, смазывающим компрессор и уплотнение. Когда хладагент не циркулирует по контуру в течение нескольких месяцев, эффективность компрессора может снизиться, а уплотнения могут высохнуть.

Если вы действительно не хотите, чтобы кондиционер включился при температуре ниже 20 градусов или ваша машина выключает его сама, по крайней мере один раз, когда вы едете, обдувайте лобовое стекло на максимальную мощность. Кроме того, вы узнаете, насколько чиста ваша система – если вы чувствуете запах, включая кондиционер, то пора очистить и продезинфицировать систему.

Длительный период неиспользования системы кондиционирования может отрицательно сказаться на самой системе. Фото: webshop-ua.intercars.eu

Если кондиционер не включить, охлаждающая жидкость не будет циркулировать, а масло не сможет выполнять свою роль. Это также может привести к повреждению уплотнений, что приведет к дегенерации охлаждающей жидкости и приведет к более частой повторной заправке кондиционера автомобиля. В некоторых экстремальных случаях системы не способны удерживать газ и требуют замены уплотнений.

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Опытные автомобилисты взяли за правило правило запускать кондиционер своего автомобиля на десять минут через каждые две-три недели. Даже если вы не хотите, чтобы в вашем автомобиле было прохладнее, эксперты советуют время от времени включать его зимой. Запуск кондиционера позволяет охлаждающей жидкости двигаться по системе. Охлаждающая жидкость отводит тепло от ваших автомобилей и содержит смазку, полезную для поддержания резиновых уплотнителей и труб в хорошем состоянии.

Даже зимой время от времени запускайте кондиционер в работу: пока вы будете соскабливать снег из окон, компрессор прогонит хладагент системой, даст питание уплотнителям и технологически саморегулируется. Фото: avrotros.nl