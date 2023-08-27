Якщо автовласник авто не користується вмонтованим в його машину кондиціонером з міркувань здоров'я або через перевитрату пального, то це вже справжнісінький акт неповаги до себе, пасажирів і до машини.

Звичайно, від роботи кондиціонера дійсно трішечки зросте витрата пального, але за фінансами це не критично – комфорт, убезпечене здоров’я того варті. Зрештою, водій не ризикує погіршити свою безпеку поїздки, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

Зважаючи на усі плюси та мінуси, пошукаємо разом компромісне рішення з позицій комфорту, здоров’я, безпеки. Тут варто пригадати скупого, який платить двічі. У нашому випадку з виключеним кондиціонером плата у кращому разі може зрости утричі і більше. Нагадаємо, це – м’яке передбачення з легкими наслідками.

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Медики вже довели, що людина у розпеченому на сонці автомобілі швидше втомлюється, водій стає млявий і менш зосередженим. В такому фізичному стані реакція нікудишня, ризик аварійності зростає у кілька разів. Отож, не бийте себе по руці, якщо вона тягнеться увімкнути кондиціонер. Краще увімкніть логіку – буде надалі дешевше та комфортніше.

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Ви маєте законне право вимкнути кондиціонер, відчинити вікно і зекономити на витратах, але бути ворогом власному здоров’ю не варто. Фото: munichwest.com

Сам собі… синоптик

Сьогодні відійшли у минуле ті часи, коли з конвеєра автозаводу автомобілі сходили без кондиціонера – виробники ввели цей атрибут у стандартну комплектацію. Сервісні центри навіть взялися комплектувати старе покоління машин "кондиціонерами". Літній комфорт у салоні автівки перестав бути дорогим доповненням. Поступово став розвінчуватися міф про переохолодження організму та надмірне споживання енергії.

По-перше, не вірте в економічне підґрунтя великих затрат. Це твердження злітає з вуст дилетантів, котрі вдають з себе великих експертів. Вони правильно почули, що компресор споживає певну кількість енергії, але не надали значення, в яких обсягах. Експерти Škoda, скажімо, щодо цього провели розрахунки і визнали менш, ніж п’ятивідсоткове збільшення споживання пального або зменшення запасу ходу електромобіля за рахунок увімкненого в найпотужнішому режимі кондиціонера.

Автовиробники почали стандартно комплектувати автомобілі кондиціонерами не задля власного збагачення, а для комфорту, здоров’я та безпеки людей у дорозі. Фото: repairsmith.com

Для порівняння: решітчастий багажник чи бокс на даху або недокачані шини можуть так само чи навіть більше вплинути на споживання. Якщо ви вже так бідкається про економію кількох мілілітрів пального, то знайте: кондиціонер набере швидше задану температуру, якщо перед цим ви проставите автівку в тінь дерев, а не лишите її під пекучим сонцем.

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В такому випадку охолодити розпечений літнім сонцем салон дійсно буде легше. Використовуйте внутрішній вентиляційний контур, щоб система працювала з більш прохолодним внутрішнім повітрям. Тоді не потрібно постійно охолоджувати гаряче зовнішнє повітря.

Комфорт з вітерцем у салоні

Брати за правило їзду з опущеними вікнами замість увімкненого кондиціонера не завжди виправдано. На малих швидкостях повністю відкриті вікна дійсно зменшать витрати палива, ніж з роботою кондиціонера. Але не забувайте, що з’їхавши на сільську дорогу і полегшено вимкнувши кондиціонер, зовнішнє гаряче повітря через відкриті вікна принесе в салон 30°C чи 40°C і через якихось 20 хвилин ви будете сидіти в розпеченій духовці, а легенький вітерець аж ніяк не рятуватиме.



Ловити потік повітря висунутою з вікна рукою, звісно, приємно, але травматично, а в деяких країнах правилами ПДР взагалі заборонено не тільки висувати кінцівку зовні, але й класти її на карниз вікна. Фото: carandmotor.gr

Зовнішній повітряний потік волосся трохи покуйовдить, обличчя освіжить. Але це спочатку, організм швидко пристосується й вимагатиме більшого комфорту, але його вже не буде. Додайте сюди куряву, що летить від коліс якщо не зустрічного, то з-під вашого авто. Ви ж знаєте, що на маленьких швидкостях машина куряву не обганяє, та піднімається вгору, прямісінько у вікно.

Про потік повітря в салон в інтенсивному міському трафіку на розпеченому асфальті не варто говорити. Невеличке часткове охолодження можна очікувати лише в спокійному русі або при швидкій їзді за містом. Однак сильний потік повітря, що влітає в салон через відкриті вікна й рикошетить від заднього скла у вашу спину чи шию, дує у вухо, згодом позначиться на самопочутті водія і пасажирів – лікуватися вийде дорожче. Згадайте ще про протяги.

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Тут є ще один не дуже втішний висновок, адже при відкритих вікнах салон автівки нагадує вітрило, що на великих швидкостях істотно збільшує опір повітря і, звісно, впливає на витрату палива.

Тепер вмикайте логіку, поєднайте підходи їзди з відкритими вікнами чи із закритими та увімкненим кондиціонером.

Переохолодження? Брехня!

Твердження про те, що кондиціонер шкідливий для здоров'я можна віднести до серії "чули дзвін, але не знали відкіля він". Кондиціонер дійсно може зашкодити стану водія чи пасажирів, якщо цим атрибутом комфорту неправильно користуватися. Деякі люди можуть бути більш схильні до, наприклад, стенокардії або закладеності горла, але загальна шкідливість кондиціонера – міф.

Одним з ефектів кондиціонера є зниження вологості повітря, що вдувається салон. Менша вологість у потоковому повітрі допомагає запобігти утворенню цвілі в системі кондиціонування повітря. З іншого боку, тривале невикористання кондиціонера сприятливе для утворення цвілі та її спор, які можуть мати негативний вплив на здоров’я, а потім подути прямо в обличчя.

При правильному користуванні кондиціонером застудитися складно, але якщо постаратися, то – запросто. Фото: Нopkinsautoworks

Якщо у вас проблеми зі стенокардією або заблокована шия, то це не причина відмовлятися від кондиціонера. Перша порада — уникайте дуття холодного повітря прямо на тіло — просто налаштуйте систему так, щоб повітря спрямовувалося в інший бік.

Ще можна підвищити задану температуру, принаймні безпосередньо перед прибуттям до місця призначення – проблеми викликані не самим кондиціонером, а занадто великою різницею температур зовнішнього середовища та салону автомобіля.

І влітку, і взимку його варто вмикати

Багато людей вважають, що кондиціонер не потрібно вмикати, коли на вулиці стає холодніше. Це правда, деякі старі автоматичні системи вимикають компресор, коли зовнішня температура опускається нижче певного значення, але вимикати кондиціонер вручну в такому випадку не рекомендується. Однак кондиціонер – це не лише агрегат поставки охолодженого повітря, але й виробництво очищеного та частково осушеного повітря.

Отож, восени він також необхідний. Особливо через причини, згадані вище та пов’язані з вологістю і подальшим утворенням цвілі або принаймні більшим ступенем запотіванням вікон. Крім того, вологість у салоні стає ще більшою, якщо ми входимо туди мокрі від дощу або в снігових черевиках.

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Це замкнутий контур, у якому холодоагент працює разом із маслом, яке змащує компресор і ущільнення. Коли холодоагент не циркулює по контуру протягом декількох місяців, ефективність компресора може знизитися, а ущільнення можуть висохнути.

Якщо ви справді не хочете, щоб кондиціонер увімкнувся при температурі нижче 20 градусів, або ваша машина вимикає його сама, принаймні один раз, коли ви їдете, обдуйте лобове скло на максимальну потужність. Крім того, ви дізнаєтесь, наскільки чиста ваша система – якщо ви відчуваєте запах, коли вмикаєте кондиціонер, то настав час очистити та продезінфікувати систему.

Тривалий період невикористання системи кондиціонування може негативно позначитися на самій системі. Фото: webshop-ua.intercars.eu

Якщо не ввімкнути кондиціонер, охолоджуюча рідина не буде циркулювати, а олива не зможе виконувати свою роль. Це також може призвести до пошкодження ущільнень, що спричинить дегенерацію охолоджуючої рідини та призведе до більш частої повторної заправки кондиціонера автомобіля. У деяких екстремальних випадках системи не здатні утримувати газ і вимагають заміни ущільнень.

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Досвідчені автомобілісти взяли за правило запускати кондиціонер свого автомобіля на десять хвилин через кожні два-три тижні. Навіть якщо ви не хочете, щоб у вашому автомобілі було холодніше, експерти радять час від часу вмикати його взимку. Запуск кондиціонера дозволяє охолоджувальній рідині рухатися по системі. Охолоджуюча рідина відводить тепло від ваших автомобілів і містить мастило, корисне для підтримки гумових ущільнювачів і труб у хорошому стані.

Навіть взимку час від часу запускайте кондиціонер в роботу: поки ви будете відшкрібати сніг з вікон, компресор прогонить холодоагент системою, дасть поживу ущільнювачам і технологічно самоврегулюється. Фото: avrotros.nl