Як захистити авто у спеку: поради від поліції

Прикрийте приладову панель та передню частину автомобіля від сонячних променів – використати можна світловідбиваючу шторку, яку можна розташувати під вітровим склом. За можливості закривайте також заднє та бокові вікна. Про це пише Патрульна поліція Київської області.

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Для захисту всього кузова можна використовувати чохол-накидку. Він збереже не тільки салон, але і лакофарбове покриття авто. Тканина повинна бути світла і за можливості така, що не дряпає кузов.

Якщо автомобіль довго стояв на сонці, то перш ніж включити кондиціонер, варто провітрити салон – так вдасться уникнути різкого перепаду температури.

Перевіряйте двигун. Перегрів найчастіше свідчить про недостатній рівень охолоджувальної рідини або про несправність системи охолодження. Тому в першу чергу потрібно заглянути в розширювальний бачок, за необхідності долити рідину. Якщо не допомогло – звертатись в автосервіс.

Під час паркування на спеці забирайте з салону і багажника вразливі речі – аптечку, пластикові іграшки, запальнички, аерозольні балончики, продукти і газовану воду.

Не забувайте, що під сонцем нагрівається не лише салон, але і шини. Гума, швидше псується на сонці аніж у тіні. Окрім того при нагріві тиск у колесах зростає. Тому у спеку бажано перевіряти стик у шинах.