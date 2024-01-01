Как застраховать украинское авто заграницей

В связи с внедрением некоторых стран Европы изменений в условиях пребывания автотранспорта с украинской регистрацией, украинцы столкнулись с невозможностью дальнейшего использования украинской “Зеленой карты” и необходимостью воспользоваться страховыми услугами иностранных страховых компаний, сообщает МТСБУ.

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Для оформления договора автострахования некоторые иностранные страховые компании просят подтвердить собственную страховую историю, а также предоставить информацию об участии в ДТП.

Для получения информации из Централизованной базы данных МТСБУ по истории страхования по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и участия в ДТП, нужно подать в МТСБУ запрос по установленной форме, которую можно скачать с сайта организации.

Указанная информация МТСБУ выдается бесплатно. Информационные справки направляются электронным письмом, заверенные ЭЦП.