Як застрахувати українське авто закордоном

У зв’язку з впровадженням деяких країн Європи змін в умовах перебування автотранспорту з українською реєстрацією, українці стикнулися з неможливістю подальшого використання української «Зеленої картки» та потребою скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній, повідомляє МТСБУ.

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Для оформлення договору автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП.

Для отримання інформації з Централізованої бази даних МТСБУ щодо історії страхування з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та участі у ДТП, потрібно подати до МТСБУ запит за встановленою формою, яку можна завантажити з сайту організації.

Зазначена інформація МТСБУ видається безкоштовно. Інформаційні довідки надсилаються електронним листом, засвідчені ЕЦП.