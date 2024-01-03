Если села батарейка в брелоке сигнализации, а завести автомобиль нужно - выход есть, и не один.

Батарейки в брелоке сигнализации чаще всего выходят из строя при значительных морозах. Если это произошло, автомобиль можно открыть механически, ключом. Но сигнализация блокирует запуск двигателя и не сняв автомобиль с охраны, завести его не удастся. Кроме очевидной замены батарейки решать эту проблему можно несколькими способами.

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Кнопка Valet

Каждая сигнализация имеет секретную кнопку Valet, которую обычно прячут в потайных местах. В инструкциях к сигнализации описано как ею пользоваться. В большинстве сигнализаций достаточно включить зажигание и нажать эту кнопку.

Кнопка Valet обычно спрятана в легкодоступном месте

Также можно просто отсоединить блок сигнализации от разъема. В большинстве случаев (с простыми бюджетными сигнализациями) это помогает.

"Реанимация" батарейки

Попробуйте отогреть брелок сигнализации. Если батарейка просто замерзла это может помочь. Еще один вариант – немного деформировать батарейку, например, плоскогубцами. Делать это нужно осторожно, чтобы не раздавить ее и она могла снова уместиться в брелок. Конечно после этого батарейку придется заменить как можно быстрее.

После такой "реанимации" есть высокая вероятность что батарейка потечет и может испортить брелок

Также можно обратиться к другим автомобилистам и попросить батарейку "на прокат" на несколько минут - чтобы снять автомобиль с охраны и вернуть элемент питания владельцу.

Кроме этого можно попробовать подать на брелок питание от внешнего элемента. Если в брелке 12-вольтовая батарейка – запитать его можно от автомобильного аккумулятора. Если батарейка имеет меньший вольтаж, можно попробовать подзарядить ее от аккумулятора. Очень важно контролировать температуру батарейки, чтобы она не перегрелась.

Курьер

У курьерских служб существует услуга доставки чего-либо. Можно заказать курьера, который привезет нужную батарейку.

Курьерские службы могут доставить нужный элемент питания

Вызов помощи

В крайнем случае можно вызвать "ассистанс" - техническую службу помощи, которая может открыть заблокированный автомобиль и запустить его. Также эти службы могут эвакуировать автомобиль, если есть такая необходимость.

Выводы

Если вы заметили, что автомобиль стал открываться не с первого нажатия кнопки на брелоке, или дальность действия брелока уменьшилась – лучше заблаговременно заменить в нем батарейку. Так можно избежать неприятных ситуаций.