Якщо у вас сіла батарейка в брелоку сигналізації, а завести автомобіль потрібно – вихід є, і не один.

Батарейки в брелоку сигналізації найчастіше виходять з ладу при значних морозах. Якщо це сталось, автомобіль можна відкрити механічно, ключем. Але сигналізація блокує запуск двигуна, тож не знявши автомобіль з охорони, завести його не вдасться. Окрім очевидної заміни батарейки розв'язувати цю проблему можна кількома способами.

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Кнопка Valet

Кожна сигналізація має секретну кнопку Valet, яку зазвичай ховають у потаємних місцях. В інструкціях до сигналізації описано, як нею користуватись. У більшості сигналізацій достатньо увімкнути запалення і натиснути цю кнопку.

Кнопка Valet зазвичай захована у легкодоступному місці

Також можна просто від’єднати блок сигналізації від роз’єму. У більшості випадків (з простими бюджетними сигналізаціями) це допомагає.

«Реанімація» батарейки

Спробуйте відігріти брелок сигналізації. Якщо батарейка просто замерзла, це може допомогти. Ще один варіант – трохи деформувати батарейку, наприклад плоскогубцями. Робити це потрібно обережно, аби не розчавити її й вона могла знову вміститись в брелок. Звісно після цього батарейку доведеться замінити якнайшвидше.

Після такої “реанімації” є висока ймовірність що батарейка потече і може зіпсувати брелок

Також можна звернутись до інших автомобілістів і попросити батарейку «на прокат» на кілька хвилин - щоб зняти автомобіль з охорони і повернути елемент живлення власнику.

Окрім цього, можна спробувати подати на брелок живлення від зовнішнього елементу. Якщо в брелку 12-вольтова батарейка, заживити його можна від автомобільного акумулятора. Якщо батарейка має менший вольтаж, можна спробувати підзарядити її від акумулятора. Дуже важливо контролювати температуру батарейки, щоб вона не перегрілась.

Кур'єр

У кур’єрських служб існує послуга доставки будь-чого. Можна замовити кур'єра, який привезе потрібну батарейку.

Кур'єрські служби можуть доставити потрібний елемент живлення

Виклик допомоги

У крайньому разі можна викликати «асістанс» – технічну службу допомоги, яка може відкрити заблокований автомобіль та запустити його. Також ці служби можуть евакуювати автомобіль, якщо є така необхідність.

Висновки

Якщо ви помітили, що автомобіль став відкриватись не з першого натискання кнопки на брелку, або дальність дії “сигналки” зменшилась, краще завчасно замінити в ньому батарейку. Так можна уникнути неприємних ситуацій.