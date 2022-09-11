Охоронні системи для автомобілів – річ недешева, особливо свіжих моделей. Але чи всі можливості крутої “сигналки” ми будемо використовувати після встановлення на авто? Та чи варто платити більше?

Почнемо, як кажуть військові, з “матчастини” – коротко про те, з чого складається сучасна автомобільна охоронна система (вона ж по-народному сигналізація).

Для багатьох користувачів автосигналізація – це лише брелок на ключах. Але насправді це складна електронна система, яку не так просто під’єднати до автомобіля.

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Наш перелік схем певною мірою умовний, але для простоти сприйнятті подаємо такий

Датчики

Слідкують за зовнішніми “подразниками”, які можуть бути розцінені як посягання на автомобіль. Окремі сенсори фіксують удар по кузову, його нахил, відкриття дверей та капотів, появу стороннього тіла в салоні.

Найбільш поширений з датчиків охоронних систем – вимикач-кінцевик на дверях і капотах. В надрах машини ховаються датчики удару, руху та нахилу.

Процесор

Мозок системи. Приймаючи сигнали від датчиків, він вирішує, чи це спроба крадіжки, чи ні. Зазвичай на боязкі удари та нахили система реагує коротким попередженням – щоб відлякати випадкового порушника спокою (дитину, кішку, птаха, бабусю, що сперлася на капот), а на сильні втручання відповідає повноцінною тривогою. Одночасно блокується можливість запуску двигуна.

Інформатор власника

“Сигналка” може передавати власникові повідомлення про небезпеку трьома способами: сиреною, радіоканалом на брелок, через стільникову GSM-мережу на мобільний телефон (простим SMS або через інтернет на додаток смартфона).

Виклик допомоги

Більш дорогі моделі крім звичайного інформування власника можуть самостійно повідомляти про тривогу свого “фірмового” диспетчера. Який має викликати наряд поліції або, скажімо, зупинити автомобіль на дорозі командою каналом мобільного зв’язку.

Практично будь-яку охоронну систему можна об’єднати зі штатною “сигналкою” автомобіля. Але найважливіше, щоб вони не конфліктували.

GPS-модуль

Є охоронні системи, які передають власнику GPS-координати автомобіля. Це опція дорогих моделей, але від неї іноді можна відмовитися, оскільки блок GPS додається окремо.

CAN-модуль (узгодження з автомобілем)

У сучасних автомобілів високого класу бортове електрообладнання повністю комп’ютеризоване. Це так звана CAN-шина, яка крім багатьох плюсів має той мінус, що ускладнює підключення охоронної системи до машини.

Охоронні системи з GPS-модулем доповідають власникові місце перебування його машини. Один з варіантів при цьому – зберігання треків в архіві на сервері.

Блок сервісних функцій

Всі охоронні системи мають той чи інший набір функцій, не пов’язаних з охороною. Так, “сигналка” допомагає відкривати двері, люки та вікна, освітлює водієві дорогу до дверей дому, запускає двигун за командою з брелока або за годинником, прогріває салон запаркованого авто узимку та охолоджує влітку.

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Від чого можна відмовитись

Як можна зрозуміти з попередньої глави, більшості власників повний комплект функцій не потрібен – чи то з фінансових міркувань, чи то через особливості автомобіля. На радість чи на жаль, але є опції, від яких не можна відмовитись, тому що вони є мінімальним набором функціоналу навіть у бюджетних моделях охоронних систем. Але про все по черзі.

Зв’язок з власником. Найпростіші моделі не мають ніякого зворотного зв’язку, ані з брелоком, ані з диспетчером, ані з телефоном власника. Тобто сигнал йде лише від власника в одному напрямку – команди з брелока на автомобіль. Відповідно, про спрацювання охорони власник може дізнатися лише завдяки сирені.

GSM-модуль. Про модуль стільникового зв’язку скажемо окремо: у деяких сучасних моделей він вбудований, у деяких він окремий і від нього можна відмовитись. Це спосіб зекономити помітну суму.

GPS-модуль . Блок позиціонування на місцевості найчастіше не є інтегрованим у корпус охоронної системи, і постачається як додаткове обладнання. Тобто від нього можна легко відмовитися навіть при купівлі досконалої моделі “сигналки”.

CAN-модуль . Можливість встановлення системи на машину з CAN-шиною суттєво підіймає ціну комплекту. Купувати такий для машини зі звичайною проводкою однозначно не варто. З іншого боку, на машину з CAN-шиною можна встановити охорону без з CAN-модуля, але деякі функції системи будуть обмежені.

Сервісні функції . Від дистанційного запуску двигуна можна відмовитись, навіть купуючи систему зі зворотнім в’язком. Треба обрати лише “двосторонню” модель стартового рівня. Іноді додаткові сервісні функції забезпечуються через окремий модуль, який узгоджує команди від “сигналки” і автомобільну електромережу. Поцікавтеся, чи не входить такий у комплект обраної вами моделі, і можливо, ви зможете його не купувати.

Anti High Jeck (антипограбування) – одна з необов’язкових функцій, малопопулярних через нюанси використання. Але особливої економії її відсутність у списку опцій не приносить, адже це суто програмний продукт і саме через неї сигналізація особливо не дорожчає.

Сучасні охоронні системи часто не мають брелока – всі команди можна віддавати зі смартфона. До речі, на ділі це не дуже зручно.

Рекомендація Авто24

Купуючи простеньку систему, майте на увазі, що вона може виявитися не лише найдешевшою, а й найменш надійною. Тому може статися так, що за деякі непотрібні функції вам таки доведеться заплатити, адже у шанованих брендів “сигналок” геть примітивних за оснащенням моделей немає. До речі, не виключено, що тямущий електрик-інсталятор зможе реалізувати той чи інший модний функціонал і на вашій машині – наприклад, облаштувати функцію “ввічливого освітлення” або автоматизувати опускання вікон. Але важливо обговорити цей момент з майстром заздалегідь, коли розібраний салон ще не буде складений.

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