Пронизливі звуки сирени серед ночі – це ще не головна проблема від безпричинних спрацювань охоронної системи. Адже разом з поданням сигналу тривоги автомобіль іноді втрачає можливість рухатись.

Охоронна система – річ дуже корисна, і не лише з точки зору безпеки. Однак окрім зручностей вона може завдавати власникові певних проблем. Найтиповіший випадок – хибні спрацювання, коли без видимої причини система здіймає тривогу та блокує двигун.

Постійне вмикання сирени “сигналки” заважає сусідам, а крім того, в деяких випадках власник не може зняти машину з охорони, щоб скористатися нею.

Але причина завжди є, точніше, їх є цілий комплект на вибір. І якщо знати їх заздалегідь, можна без великого напруження вжити попереджувальних заходів та уникнути проблем.

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1. “Обстріл” машини зловмисниками

Певно, це найменш ймовірний, але найбільш небезпечний випадок. Дрібні або більш серйозні зловмисники можуть раз по раз викликати спрацювання сигналізації – наприклад, стріляючи по шинам з нешкідливої пневматичної зброї. Коли вам врешті решт набридне вимикати сигналізацію, яка спрацьовує “без причини”, і ви вимкнете її “до ранку”, крадії зможуть без перешкод вкрасти машину. Або знімуть з неї щось цінне, наприклад, колеса. Варіант розв'язання проблеми – залишити машину під охороною, але вимкнути сирену тривоги.

Деякі тварини почуваються господарями у наших дворах, і виграти війну з ними водіям вдається не завжди. Коти, крім іншого, дряпають фарбу кігтями.

2. Падіння певного предмета або живого тіла.

А це, певно, найбільш поширений випадок. Це не хибна тривога, а швидше спрацювання на нешкідливе посягання. Коти, птахи, білки та інші друзі людини можуть стрибати на машину і активувати її датчики удару або об’єму. Вони ж можуть скинути на машину гілку з дерева, яка викличе ту ж реакцію.

Аналогічний сюрприз може подарувати салонне дзеркало або кронштейн смартфона, вакуумний тримач якого відвалився від лобового скла через спеку. Отримавши різкий удар по торпедо, машина охоче підніме тривогу. Таким чином, перед паркуванням у спеку всі присоски зі скла треба знімати, а від котів та білок, чесно кажучи, порятунку немає – хіба що “загрубити” налагоджування датчика удару. Але про це дивіться у наступному абзаці.

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3. Надто чутливе налаштування датчиків

Чутливість датчиків, які реагують на удар по кузову, на нахил та на наближення до нього масивного тіла, можна регулювати. Можна зробити так, що “сигналка” не буде реагувати на порив вітру та стрибки кошенят, але спрацює на дорослу кішку. Але насправді, межа тут доволі тонка.

З одного боку, вітер або звук мотоцикла можуть бути надто сильним навіть для правильно налаштованого датчика, а з іншого, надто “грубий” датчик не спрацює потім у випадку реального замаху крадіїв. Налагоджувати чутливість у сучасних охоронних систем можна і власними силами – щоб не звертатись на СТО, наприклад, у випадку березневого нашестя котів.

У старих системах чутливість датчика удару налагоджується викруткою, у сучасних – через ноутбук або смартфон.

4. Сів акумулятор або порушився контакт

Іноді падіння напруги на вході в головний модуль сигналізація розцінює як спробу крадіїв знеструмити її. Тож одразу подає сигнал тривоги. Така ж реакція буває у більшості систем на перебої з електроживленням внаслідок поганого контакту у проводці. Найчастіше це трапляється в місцях підключення сигналізації до бортової мережі. Напругу АКБ треба поміряти, проблеми проводки (не лише в місцях підключення) – усунути.

5. Контакт у датчику (“кінцевику”)

Деякі конструкції датчиків дверей, кришок капота та багажника (типу “кінцевик”) настільки примітивні, що через певний час “розбовтуються”. Непевний електричний контакт у них сигналізація розцінює як спробу крадія відчинити двері. У більшості систем брелок або додаток смартфона показує, яка зона охорони здійняла тривогу – і якщо це двері/капоти, треба відразу перевірити стан їхніх “кінцевиків”. Окисли, корозію та нещільні контакти в них треба усунути.

Інсталятори “сигналок” часто використовують додаткові датчики – вимикачі на дверях та капотах. Нерідко вони мають дуже ненадійну конструкцію.

Залишилося додати кілька слів про обслуговування охоронних систем. Комплекти поширених в Україні охоронних систем поважних брендів настільки надійні, що успішно працюють і на 10–15-річних автомобілях. Але в такому віці нинішніх власників підводять периферійні компоненти – ті самі кінцеві вимикачі, з’єднання дротів, брелоки. Щоб одного разу через них машина не зупинилася десь далеко від дому, можна зробити ревізію цим слабким ланкам і оновити їх.

Рекомендація Авто24

Вибір охоронних систем в наш час доволі широкий, серед іншого є й доступні моделі для немолодих автомобілів. Але не радимо економити на інсталяції – у тому сенсі, що встановлювати “сигналку” треба без помилок. На машині старого покоління це можна зробити і самотужки, але треба добре вивчити заводську інструкцію системи та основні правила електромонтажу. А якщо роботу буде проведено недбало, замість надійної охорони та сервісних функцій ви отримаєте несподівані відключення двигуна та “страйки” центрального замка. Одне слово, поставтеся до інсталяції серйозно.

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