Пронзительные звуки сирен сигнализаций среди ночи – это еще не главная проблема от беспричинных срабатываний охранной системы. Ведь вместе с подачей сигнала тревоги автомобиль иногда теряет возможность двигаться.

Охранная система – дело очень полезное, и не только с точки зрения безопасности. Но кроме удобств она может доставлять владельцу определенные проблемы. Самый обычный случай – ложные срабатывания, когда без видимой причины система поднимает тревогу и блокирует двигатель.

Постоянное включение сирены "сигналки" мешает соседям, а кроме того, в некоторых случаях владелец не может снять авто с охраны, чтобы воспользоваться им.

Но причина всегда есть, вернее, есть целый комплект причин на выбор. И если знать их заранее, можно без особих усилий принять предупредительные меры и избежать проблем в дальнейшем.

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1. "Обстрел" машины злоумышленниками

Это наименее вероятный, но самый опасный случай. Мелкие или более серьезные злоумышленники могут несколько раз подряд вызывать сработки сигнализации – например, стреляя по шинам из безвредного пневматического оружия. Когда вам наконец надоест выключать сигнализацию, которая срабатывает "без причины" и будит ночью весь двор, и вы выключите ее "до утра", воры смогут беспрепятственно украсть машину. Или снимут с нее что-нибудь ценное, например, колеса. Вариант решения проблемы – оставить машину под охраной, но выключить сирену тревоги.

Некоторые животные чувствуют себя хозяевами в наших дворах, и выиграть войну с ними водителям удается не всегда. Кошки, кроме прочего, царапают краску когтями.

2. Падение предмета или живого тела

А это, пожалуй, самый распространенный случай. Это не ложная тревога, а скорее сработка на безвредное посягательство. Кошки, птицы, белки и другие друзья человека могут прыгать на машину и активировать ее датчики удара или объема. Они могут также сбросить на машину ветку с дерева, которая вызовет ту же реакцию. Такой же сюрприз может подарить салонное зеркало или кронштейн смартфона, присоска которых отвалилась от лобового стекла из-за жары. Получив резкий удар по торпедо, машина охотно поднимет тревогу. Таким образом, перед парковкой в ​​жару все присоски со стекла нужно снимать, а от кошек и белок, честно говоря, спасения нет – разве что "загрубить" настройку датчика удара. Но об этом смотрите в следующем абзаце.

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3. Слишком чувствительная настройка датчиков

Чувствительность датчиков, реагирующих на удар по кузову, на наклон и приближение к нему массивного тела, можно регулировать. Можно сделать так, что “сигналка” не будет реагировать на порыв ветра и прыжки котят, но сработает на взрослую кошку. Но на самом деле, граница здесь довольно тонкая. С одной стороны, ветер или звук мотоцикла могут быть слишком сильными даже для правильно настроенного датчика, а с другой, слишком "грубый" датчик не сработает затем в случае реального покушения воров. Налаживать чувствительность у современных охранных систем можно научиться самостоятельно – чтобы не обращаться на СТО с сезонными проблемами, например, в случае падения каштанов или мартовского нашествия котов.

В старых системах чувствительность датчика удара налаживается отверткой, в современных – через ноутбук или смартфон.

4. Сел аккумулятор или нарушился контакт

Иногда падение напряжения на входе в главный модуль сигнализация расценивает как попытку воров обесточить его. И, соответственно, подает сигнал тревоги. Такая же реакция бывает у большинства систем при перебоях с электропитанием вследствие плохого контакта в проводке. Чаще всего это происходит в местах подключения сигнализации к бортовой сети. Напряжение АКБ нужно измерить, проблемы проводки (не только в местах подключения) – устранить.

5. Контакт в датчике

Некоторые конструкции датчиков дверей, крышек капота и багажника (типа "конечник") настолько примитивны, что через несколько лет эксплуатации "разбалтываются". Нестабильный электрический контакт в них сигнализация расценивает как попытку вора открыть дверь. В большинстве систем брелок или приложение смартфона показывает, какая зона охраны подняла тревогу – и если это дверь/капоты, нужно сразу проверить состояние их "концевиков". Окислы, коррозию и неплотные контакты в них следует устранить.

Установщики “сигналок” часто используют дополнительные датчики – выключатели на дверях и капотах. Нередко они имеют очень уязвимую конструкцию.

Осталось добавить несколько слов по обслуживанию сигнализаций. Комплекты распространенных в Украине охранных систем уважаемых брендов настолько надежны, что успешно работают и на 10–15-летних автомобилях. Но в таком возрасте их нынешних владельцев подводят периферийные компоненты – те же конечные выключатели, соединения проводов, брелки. Чтобы однажды из-за них машина не остановилась где-то вдали от дома, можно сделать ревизию этим слабым звеньям и обновить их.

Рекомендация Авто24

Выбор охранных систем в наше время достаточно широк, среди прочего есть и доступные модели для немолодых автомобилей. Но не рекомендуем экономить на инсталляции – в том смысле, что устанавливать “сигналку” нужно без ошибок. На машине старого поколения это можно сделать и самостоятельно, но нужно хорошо изучить заводскую инструкцию системы и основные правила электромонтажа. А если работа будет проведена небрежно, вместо надежной защиты и сервисных функций вы получите неожиданные отключения двигателя и “забастовки” центрального замка. Одним словом, отнеситесь к инсталляции серьезно.

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