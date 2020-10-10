Гарний брелок на ключах автомобіля – спосіб індивідуалізувати цей атрибут володіння машиною. А якщо цей аксесуар вам подобається, то це – ще й привід зайвий раз взяти ключі до рук.

Нагадаємо, що брелок на ключах – це не лише прикраса. Його використовують, щоб об’єднати кілька ключів в одне ціле, а також – щоб зробити ключі більш помітними.

З іншого боку, приєднаний до ключів аксесуар не має нічого погіршувати: не дряпати ключі, не дряпати оббивку рульової колонки машини, не рвати тканину кишені власника нарешті.

Ці вимоги слід врахувати, якщо ви вирішите зробити брелок для ключів своїми руками. Ще одне зауваження стосується так би мовити силової частини брелка – кільця (або карабіна), яке об’єднує ключі. Цю деталь важко зробити самотужки, тому її доведеться використати від старого фабричного брелка або придбати нову – такі металовироби продаються на сайтах для умільців-аматорів.

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На швидку руку

Буває, що потрібно швидко якимось чином помітити ключ. Але навіть імпровізований брелок може бути симпатичним, якщо підійти до діла творчо, з фантазією.

Так, в якості підвіски можна взяти якісь негрубий і приємний на вигляд предмет.

Наприклад, фірмовий корок від вина, кольоровий шнурок, стару монету (яку доведеться просвердлити) тощо. Фактично готовий брелок можна знайти у коробці з взуттям: часто виробники позначають вироби із натуральної шкіри акуратно вирізаним клаптиком цієї шкіри, прив’язаним на нитці. В принципі не обов’язково навіть шукати типове пружинне кільце – ключ можна приєднати до підвіски за допомогою того ж шнурка або товстої нитки.

Красиво

Більш привабливий вигляд має, наприклад, брелок з маленької, але міцної іграшки (наприклад, від кіндер-сюрпризу), яку можна попросити у вашої дитини або придбати на ринку.

Якщо є час, певна іграшку можна виготовити своїми руками, наприклад, зшити зі шкіри та тканини, випиляти з деревини, вигнути з мідного або сталевого дроту тощо.

Оригінальний брелок за вашим ескізом можна замовити у фірмах, які виготовляють сувенірну продукцію – магніти, наклейки, марковані канцтовари. На спеціальних верстатах для вас можуть вирізати емблему вашої машини, наприклад, з деревини, листа нержавіючого металу, глянцевого пластику.

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Де брати матеріали

Про те, де брати кільце для саморобного брелка, ми вже згадали. Там же можна придбати ланцюжок для підвіски. Деякі оригінальні компоненти для “брелкової творчості” можна придбати в магазинах, де продаються гудзики та інші дрібниці для шиття.

Товсту нитку для підвішування брелока можна знайти у вашій шафі з одягом – шукайте нитку з пластиковою пломбою, на якій висить масивна етикетка більш-менш дорогого одягу.

Товстий шнурок для брелка можна придбати у магазині взуття, адже вони бувають не просто кольоровими, а й з різною текстильною фактурою. Можливо, у вас вдома завалявся паперовий пакет від подарунку з недавнього дня народження – на ньому можуть виявитися дуже симпатичні мотузяні ручки. Ланки для металевого ланцюжка можна придбати в магазині для мисливців і рибалок, де продаються маленькі кільця для кріплення рибальських снастей.

Рекомендація Авто24

Спробуйте зробити брелок власними руками – це буде дуже корисно для підвищення вашої самооцінки. Майте на увазі, що під успіхом у цій справі слід вважати перш за все не досконалість виробу – її ви швидше за все з першого разу не досягнете. Головне інше – щоб вам сподобалось те, що ви зробили. Тому важливо правильно вибрати проект і технологію виготовлення брелка, який прикрасить ваш побут.

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